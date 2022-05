Padenghe: Sapori e Musica in Castello

A Padenghe è tempo di "Sapori e Musica in Castello". Amministrazione Comunale, Pro Loco e Strada dei Vini e dei Sapori del Garda si uniscono per un evento tra enogastronomia, musica e cultura.

Piacevoli giornate di primavera inoltrata che richiamano escursioni e giri in bicicletta a Padenghe. La Strada dei Vini e dei produttori locali, uniti all’amministrazione ed alla Pro Loco di Padenghe propongono un pomeriggio di Sapori e Musica, tra degustazioni di prodotti tipici e le note del cantautore norvegese Terje Nordgarden.

Un evento da vivere con tutta la famiglia nella magica, suggestiva atmosfera del Castello. Un pomeriggio di festa per turisti e residenti.

“Una festa per celebrare le tradizioni enogastronomiche locali, ma anche la musica internazionale” sono le parole dell’assessore Mauro Moretti che aggiunge “dalle ore 16 alle ore 20,00 saranno numerosi gli espositori che terranno compagnia a chi vorrà partecipare a questo evento nel cuore del castello realizzato grazie alla collaborazione dell’associazione “la strada dei vini”

Rossana Mancini, Direttore della “Strada dei Vini e dei Sapori del Garda” ci spiega che ha trovato in questo evento una ottima opportunità per promuovere i produttori locali e si augura che questo evento, in questa affascinante location, possa crescere nei prossimi anni. Termina confidandoci che, con questa squadra, vede la prospettiva di altri piacevoli eventi a Padenghe.

“Terje Nordgarden è un amico del nostro territorio al quale regala annualmente una tappa del suo tour italiano”, ci spiega Marilena Gabana, la Presidente della Proloco, “Padenghe ne ha approfittato per fare un evento interessante anche per i tanti nostri ospiti stranieri. Alle 18.00 inizierà il concerto e raccomandiamo la prenotazione anticipata dato il numero limitato di posti nel teatro.”

Appuntamento per grandi e piccini nella corte del Castello di Padenghe, occasione per scoprire i sapori tipici del territorio e divertirsi ascoltando buona, anzi ottima musica.



Per informazioni info@prolocopadenghe.it

Sul sito www.prolocopadenghe.it alla sezione eventi è possibile prenotare.