Verolavecchia: concerto organo e sax in onore a Papa Paolo VI

il giorno 27 settembre 2020, in occasione dei festeggiamenti per Papa Paolo VI che diventerà compatrono di Verolavecchia insieme ai SS Pietro e Paolo, nella chiesa parrocchiale si terrà alle 20.45 un concerto d'organo e sax in onore a Papa Paolo VI.



Si alterneranno al prestigioso organo Serassi della Parrocchiale, Il Maestro Ivan Ronda ed Andrea Piacentini, mentre al Sax avremo il Maestro Gianni Alberti. Il concerto inizierà alle 20.45 e l'ingresso sarà gratuito.