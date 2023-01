Torbole: Open-D, acoustic guirar duo al Maverick Saloon

Il progetto "Open-D acoustic duo" propone brani internazionali in maniera molto originale, particolare, peculiare.



Grazie ad arrangiamenti fatti ad hoc da parte di Stefano "stex" Silvestri avvalendosi di una chitarra acustica accordata in modo psrticolare, tecnicamente accordata in modo "aperto" in tonalità di RE (da qui il nome Open-D).



Le canzoni cantate dalla ruvida ma incantevole voce di Mariano il quale supporta Stefano con una seconda chirarra acustica, e armonica.