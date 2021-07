Iseo: Noa & Band in concerto “Afterallogy tour”

NOA & BAND in concerto “Afterallogy tour”. La magnetica e bravissima cantante israeliano yemenita torna ad Iseo, dopo l’intenso e bellissimo concerto tenuto nel 2017 al Parco della Rimembranza, sempre con l’organizzazione di Eventi Macramè.



Questa volta la formazione sul palco con lei, la straordinaria NOA (voce e percussioni), oltre al collaudato gruppo di grandi musicisti formato da: GIL DOR (chitarra e direzione musicale), GADI SERI (percussioni), OR LUBIANIKER (basso) vedrà l'inserimento di un pezzo da novanta, vincitore di un GRAMMY AWARD: il pianista/tastierista ucraino RUSLAN SIROTA, che ha collaborato negli anni con artisti del calibro di Stanley Clarke, Marcus Miller, Al Jarreau, George Duke, Chick Corea , Los Angeles Philarmonic, Larry Carlton, Black Eyed Peas, Josh Groban.

Notizia recente è che, Eventi Macramè sta lavorando per preparare una serata speciale per NOA, i dettagli non sono ancora stati svelati, ma la cosa certa è che il concerto di NOA a ISEO e in terra bresciana avrà un significato molto importante.



** Sarà attivo il servizio ristoro e bar dell’Oratorio (conformemente alle norme in vigore anti covid)



Minori 18 anni e disabili: ingresso gratuito (da comunicare in fase di prenotazione per registrazione dati)



I POSTI SARANNO TUTTI A SEDERE, DISTANZIATI UN METRO E NUMERATI



Possibilità di eliminare il distanziamento dichiarando in fase di prenotazione (nel campo note e richieste particolari) se si è famigliari, congiunti, vaccinati

Verrà inviato un buono prenotazione (a circa un mese dalla serata) da stampare e presentare all'ingresso la sera dello spettacolo



Informazioni e prevendite

Le prevendite di ogni singolo spettacolo sono attive secondo le seguenti modalità :

On line: www.eventimacrame.it

www.vivaticket.it



Con bonifico bancario: inviando mail a info@eventimacrame.it Segreteria e informazioni: 346 0902200

