Negramaro: due concerti a Brescia al Gran Teatro Morato

“L’Unplugged European Tour 2022” dei Negramaro arriverà giovedì 13 e venerdì 14 ottobre al Gran Teatro Morato di Brescia per due serate indimenticabili con il meglio del repertorio della band salentina riarrangiato in versione intima ed acustica per l'occasione.



Dopo oltre 15 anni di concerti nelle grandi venue, dai palazzetti ai Festival e agli stadi, continua dunque il successo che ha accompagnato sin dagli scorsi mesi l’annuncio del nuovo tour del gruppo, già tutto esaurito in diversi teatri italiani. Il ritorno sul palco dei Negramaro si preannuncia un’occasione imperdibile per ascoltare e rivivere in un’atmosfera più intima la musica che ha decretato il successo internazionale della band.



I Negramaro hanno pubblicato 8 album in studio, sono arrivati ai vertici delle classifiche con numerosi singoli ottenendo anche dal vivo grandi successi uno dietro l’altro e diventando nell’arco di un ventennio una delle band più popolari ed importanti d’Italia. La band salentina che prende il nome da un vitigno pugliese, è formata da Giuliano Sangiorgi (voce, chitarra, piano), Emanuele Spedicato (chitarra), Ermanno Carlà (basso), Danilo Tasco (batteria), Andrea Mariano (piano, tastiera e sintetizzatore), Andrea De Rocco (campionatore).