Montichiari: concerto Quartetto Eridano

Torna il Concerto "Pellegrino Micheli da Montechiaro", evento in collaborazione con Teatro Bonoris ed il Comune di Montichiari.

E' la sesta edizione di un appuntamento che oltre a ricordare Pellegrino Micheli da Montechiaro (ritenuto tra gli scopritori della forma attuale del violino), permetterà di assistere dal vivo all'esibizione del Quartetto Eridàno, un ensemble di musicisti emergenti provenienti dal Conservatorio di Torino che annovera nel proprio organico anche la monteclarense Chiara Piazza, violoncellista con un passato anche da allieva alla Scuola d'Archi e attuale insegnante presso l'associazione musicale sita in Piazza Teatro.

Al termine del concerto, come avvenuto nelle edizioni precedenti, avviene la consegna del Premio "Pellegrino Micheli da Montechiaro" ad una figura legata al territorio attiva nella diffusione della cultura musicale. In questa occasione, il premio è consegnato al Maestro Luca Ranieri, Prima Viola dell'Orchestra Sinfonica della RAI, regolarmente invitato per questo ruolo anche all'Orchestra della Scala di Milano, nonché - tra le tante attività - anche organizzatore del Concerto d'Inverno di Ponte San Marco a Calcinato (BS) e ideatore del "Garlake Festival".



QUARTETTO ERIDANO

Davide Torrente - Violino

Sofia Gimelli - Violino

Carlo Bonicelli - Viola

Chiara Piazza - Violoncello

Musiche di J. Haydn e A. Dvorak



BIGLIETTI

Platea e Palchi Centrali € 10,00

Palchi Laterali a visibilità ridotta e Bambini Under 12 € 7,00

La vendita dei posti dei palchi è possibile 4 giorni prima dello spettacolo.

Per la vendita dei biglietti, rivolgersi al Teatro Bonoris: Tel: 030 961115 - www.teatrobonoris.com