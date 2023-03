Montichiari: Francesco Pellegrini in concerto al Monamì

Francesco “Maestro” Pellegrini è uno dei musicisti più influenti della musica pop/rock italiana. Polistrumentista, ha studiato fagotto al Conservatorio musicale P. Mascagni di Livorno con il Maestro Paolo Carlini conseguendo il diploma di primo livello e chitarra elettrica privatamente con Marco Baracchino.

Inizia la sua carriera con i pisani Criminal Jokers, insieme a Francesco Motta. Per 4 anni ha suonato con Nada Malanima come chitarrista, fagottista, voce e cori, ed ha lavorato in studio ed accompagnato dal vivo Andrea Appino (Zen Circus) per il suo secondo disco ‘Grande Raccordo Animale’ nel 2015. Ha inoltre inciso e collaborato con diversi altri artisti del panorama musicale quali Dardust, Enrico Gabrielli, Motta, Lodo Guenzi (Stato Sociale), Brunori Sas, Bobo Rondelli, Nada, Erin K.

E’ membro stabile della band italiana Zen Circus con la quale ha partecipato alla edizione 2019 del Festival di Sanremo nella categoria Big oltre a diverse trasmissioni televisive e grandi eventi. "Fragile" il suo primo disco solista esce il 30 Ottobre del 2020 ed è seguito dall'uscita il 26 Marzo 2021 da una versione per pianoforte e voce dello stesso nel quale Francesco è accompagnato al pianoforte dal padre noto pianista jazz Andrea Pellegrini.

Da sempre interessato all’insegnamento ha tenuto vari laboratori sulla musica di insieme e la scrittura condivisa. Attualmente sta curando la produzione artistica di alcuni artisti emergenti tra i quali la band fiorentina “Aida” e il cantautore aquilano “Blowy”. Sta inoltre lavorando alla produzione del suo secondo disco solista.