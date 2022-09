Monticelli Brusati: bolle & rock 'n' roll con Omar Pedrini

L’azienda agricola Lo Sparviere di Monticelli Brusati in Franciacorta apre le sue porte sabato 10 settembre a partire dalle ore 11:00 per ospitare un evento imperdibile: un’esclusiva degustazione verticale di Franciacorta Docg Dosaggio Zero Riserva accompagnata dalla musica live di Omar Pedrini Trio.



Lo Sparviere presenterà, attraverso una degustazione verticale, 4 annate di Franciacorta Docg Dosaggio Zero Riserva: 2006, 2007, 2012, 2013. Si tratta delle migliori annate selezionate dalla cantina storica de Lo Sparviere per esaltare tutta la complessità ed evoluzione di questo Franciacorta: 100 % Chardonnay che affina per oltre 72 mesi sui lieviti e nasce da un singolo vigneto di 40 anni, situato a Monticelli Brusati.



A rendere unico l’evento sarà la straordinaria partecipazione dello Zio Rock, Omar Pedrini, noto chitarrista, cantante e scrittore, ex leader ed autore dei testi dei Timoria, una delle migliori rock band del panorama italiano alla fine degli anni novanta con al suo attivo tre dischi d’oro. Omar Pedrini, in versione Trio elettroacustico con Simone Zoni e Davide Apollo “commenterà” con canzoni (alcune sue e altre dei grandi della musica) e con interventi poetici le suggestioni che nasceranno spontanee dalla degustazione verticale.



A questo incontro perfetto tra vino e musica, si aggiunge l’arte culinaria dello chef stellato Stefano Cerveni del ristorante Due Colombe al Borgo Antico* di Borgonato (BS). Una selezione di sue creazioni verrà presentata all’interno di una box luxury edition, servita in abbinamento ai Franciacorta Lo Sparviere.



L’evento è a numero chiuso e si svolgerà anche in caso di maltempo. Ulteriori informazioni sono consultabili su: https://losparviere.it/eventi/ oppure sui canali social Instagram e Facebook de Lo Sparviere Franciacorta.