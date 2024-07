Monte Isola: Montisola Manouche, il festival del Gipsy Jazz

Prezzo non disponibile

Dal 12/07/2024 al 14/07/2024

Montisola Manouche è il festival del Gipsy Jazz che animerà Monte Isola dal 12 al 14 luglio. Frizzante e immaginifico, il Gipsy Jazz è la colonna sonora perfetta per quest’isola pittoresca dove il tempo è sospeso: un’isola in cui gli assoli delle chitarre galleggiano con le barche, scoppiettano con le apecar e si perdono nei ricordi come un’eco fra i monti.

Il festival propone un itinerario musicale e turistico di tre giorni: da mattina a sera eventi aperti a tutti con ospiti italiani e internazionali, fra concerti, jam session e masterclass nell’atmosfera unica della perla del Sebino.

L'edizione 2024 porta con sé la nuova collaborazione con Mirko Casadei e con l’organizzazione “Festival Balamondo”, sodalizi significativi in occasione del 70° anniversario di “Romagna mia“. Il risultato? Una sorprendente unione di Liscio e Gipsy Jazz, entrambi derivanti da musica da ballo europea e contraddistinti da brio, virtuosismo e di convivialità.

Il programma

VENERDI 12

Blue Lake – Spiaggia pubblica di Carzano, h14-18: Raduno Manouche in spiaggia

Bubble Bar, h19: Aperitivo & jam session; h21: MIA TAT GIPSY + OLMO CHITTÒ live

SABATO 13

Località Sensole, h14-18: Raduno Manouche al piccolo porto

Pizzeria L’Isola – Piazza di Peschiera Maraglio, h19: Aperitivo & jam session; h21: TAZIO FORTE QUARTET live

DOMENICA 14