Moniga è pronta a ballare (e a cantare) per accogliere come si deve l'arrivo del nuovo anno. A partire dalle 23, nella notte di San Silvestro è in programma il concerto "Rock a domicilio", per brindare tutti insieme e dare il benvenuto al 2024 in piazza San Martino. Il concerto fa parte del calendario di eventi "Natale a Moniga", che terminerà sabato 13 gennaio (vedi locandina sotto).