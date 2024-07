Moniga: Colpi di colore

Rosso, blu, azzurro, verde, bianco. Per l'estate Moniga diventa un palcoscenico, dove si uniscono musica e colori: cinque date per altrettanti concerti, spettacoli e performance originali, tra il 12 luglio e il 28 agosto. A ogni evento è associato un colore: tutte e tutti sono invitati a partecipare indossandolo su vestiti e accessori, per diventare protagonisti del festival. Tutti i dettagli in locandina.