Marone: Notte Bianca

Sabato 20 luglio, a Marone, è festa dalle ore 18 con la Notte Bianca. Per tutta la notte ci saranno negozi aperti, bancarelle, gonfiabili, animazione per bambini e un trenino turistico con tratta Sale Marasino – Marone per tutta la durata dell’evento.

Per l'occasione l'intero paese sarà in musica: tutti i locali saranno dotati di punti di ristoro e punti musicali per tutti i gusti: dagli storici dj come Nico e Tetta e Claudio Lanncinhause, ai performer della canzone bresciana come Piergiorgio Cinelli e Dellino Farmer.