Lions Club Sirmione: concerto omaggio a Maria Callas

Un concerto tutto al femminile quello in programma al Palacongressi della cittadina termale sabato 11 novembre, ore 21. Ad esibirsi, infatti, saranno quattro artiste: Chiara Milini e Federica Grumiro, entrambe cantanti soprano, quindi Raffaella Angelastri al pianoforte, e Simona Veneri, ballerina. Saranno loro ad allietare una serata che si preannuncia emozionante e imperdibile con musiche di Verdi, Bellini, Puccini, Rossini, Mascagni ed altri grandi compositori.

Ad organizzare il concerto, con offerta libera e dedicato a Maria Callas, è il Lions Club di Sirmione presieduto da Bruna Ghizzi Ramazzotti, con il patrocinio del Comune. A presentare la serata, inoltre, sarà Franco Masseroni, presidente di Garda Lake Music, con un’introduzione curata dal past governatore Giuseppe Marcotriggiano. Il concerto è destinato per una raccolta fondi indirizzata a service lionistici, offerta libera. Il parcheggio in piazzale Montebaldo sarà gratuito obliterando il biglietto alla fine dello spettacolo.

Il concerto

Il concerto vedrà protagoniste quattro giovani artiste che vantano già un invidiabile curriculum professionale. Il soprano Chiara Milini si è perfezionata, tra gli altri, con Riccardo Muti, Vincenzo Scalera e Luciana Serra. Nel settembre 2017, dopo aver vinto numerosi concorsi e premi, ha vinto quello della critica “Maria Callas”.

L’altro soprano, Francesca Grumiro, dopo aver partecipato a corsi presso l’Accademia del Teatro alla Scala, ha collaborato con importanti e noti direttori e registi che gli hanno permesso di partecipare ad una intensa attività concertistica.

La pianista Raffaella Angelastri si è laureata in pianoforte con il massimo dei voti e la lode al Conservatorio Duni di Matera, per poi vincere numerosi premi in concorsi di rilevanza internazionale. Nel 2020 si è diplomata Direttore di Coro di Voci Bianche all’Accademia della Scala di Milano. E ancora, è stata scelta tre anni fa dal M° Riccardo Muti come pianista per la “Riccardo Muti Italian Opera Academy”.

Infine, Simona Veneri, ballerina solista in numerosi spettacoli di danza e musica lirica e tra le protagoniste alla mostra-spettacolo in onore di Carla Fracci. Ha partecipato, inoltre, al Festival Nazionale della Danza tenutosi a Gubbio ottenendo una borsa di studio per merito artistico.