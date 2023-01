MO.CA Suona Pop: concerto di Marco Ziliani

Prosegue la mini rassegna MO.CA Suona Pop con il concerto di Marco Ziliani, sabato 14 gennaio presso il Teatro Idra, a Palazzo Martinengo Colleoni di via Moretto 78 a Brescia. La serata comincia alle ore 20.30 con il DJ set di Marco Bellebono e prosegue con il Live set alle ore 22.00.

Ziliani, musicista trentino nato a Riva del Garda nel 1995, inizia la sua passione per la batteria sin dall’età di 3 anni. Prosegue la sua carriera nell’ambiente musicale, prima nei locali trentini, poi come tecnico backliner girando l’Italia in tour con Cosmo, Calibro 35 e Calcutta.



Polistrumentista, autore e compositore, nel 2018 inizia il suo progetto da solista pubblicando il singolo “BAR FRANCA”, brano dedicato all’omonimo bar di Arco (TN), punto di ritrovo di Marco e del suo gruppo di amici e musicisti. In poco tempo, il brano raccoglie il favore e la critica positiva del pubblico italiano. Successivamente pubblicherà “Foro Boario”, il parcheggio di Arco (TN) da sempre punto di ritrovo dei ragazzi locali e, per questo, scenario di molte vicende. Segue, nel 2020, “Piazza Vittoria” che ha come protagoniste due città: Genova e Bologna. La prima dove nasce e si conclude un’intensa storia d’amore, la seconda racchiude il motivo per cui a volte, basta davvero poco per non prendere seriamente un rifiuto, seguirà poi nello stesso anno “Sabbioni Disco Italia”.

Dopo la più sperimentale MO.CA Suona Next, MO.CA. Suona Pop, ideata da Marco Obertini con la collaborazione di Marco Bellebono, indaga l’anima più intima e dance della nuova musica pop italiana. I musicisti proposti si interessano a tematiche legate alle nuove culture e alla contaminazione tra generi, investigando panorami sonori che spaziano dall’electro-wave allo urban e allo spoken word. Il tutto interpretato con un’attenzione meticolosa alla melodia, ai testi ed alle sezioni elettroniche.

Concluderà la rassegna il 18 febbraio la giovane bresciana Miglio. I suoi brani raccontano scenari di vita quotidiana e di storie vissute, di amori che bruciano e di paranoie interiori che prendono vita tra città e provincia. Il suo è un cantautorato postmoderno che ripercorre i passi di Ivan Graziani, Le Luci della Centrale Elettrica, Jeff Buckley e i Joy Division fino a confluire in un’attitudine quasi punk.

MO.CA Suona pop – PROGRAMMA:



2) Sabato 14 gennaio 2023 - ore 20:30 – c/o Teatro Idra @ MO.CA.

live set: ZILIANI / open act: Marco Bellebono DJ set

[biglietti gratuiti disponibili su Eventbrite]

3) Sabato 18 febbraio 2023 - ore 20:30 - c/o Teatro Idra @ MO.CA.

live set: MIGLIO / open act: Marco Bellebono DJ set

[biglietti gratuiti disponibili su Eventbrite]

I concerti di MO.CA. Suona Pop sono introdotti da una selezione musicale curata da Marco Bellebono con l’allestimento del brand indipendente Outside, un progetto bresciano dei residenti Makershub di MO.CA.

Questa nuova edizione di MO.CA Suona è prodotta da MO.CA – centro per le nuove culture, co-promossa da Fondazione Brescia Musei e Comune di Brescia, in collaborazione con AVISCO APS.