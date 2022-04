Gardone Riviera: Manuel Agnelli in concerto al Vittoriale

Manuel Agnelli è un cantautore, musicista, produttore discografico, autore, conosciuto soprattutto come fondatore e frontman del più importante gruppo rock italiano degli ultimi decenni: gli Afterhours, da lui fondati nel 1985. Il nome del gruppo voleva essere un omaggio ai The Velvet Underground di Lou Reed, autori della canzone omonima.

L’esordio avviene con il 45 giri My Bit Boy del 1987, seguito, un anno più tardi, dal mini LP All the Good Children Go to Hell.

Nel 1989 Manuel fonda insieme ad altri ‘agitatori culturali’ l’etichetta discografica Vox Pop, che in cinque anni produce una novantina di dischi e gruppi come Ritmo Tribale, Africa Unite, Mau Mau, Prozac +, Casino Royal e Sottotono.

Nel 1990 esce l’album d’esordio degli Afterhours, During Christine’s Sleep, che lascia già intendere il talento rock del gruppo. Grazie all’influente rivista americana “Alternative Press” – che lo segnala come disco del mese – gli Afterhours vengono invitati a rappresentare l’Italia al New Music Seminar di New York.

Dopo il mini LP Cocaine Head del 1992, primo lavoro con Giorgio Prette alla batteria e che vede la presenza di Cesare Malfatti dei La Crus alla chitarra, il gruppo viene invitato a suonare al Berlin Indipendence Days.

Nel 1993 pubblicano l’album Pop Kills Your Soul, con testi sempre in inglese e con una formazione rinnovata a quattro elementi. Registrano anche Mio Fratello è Figlio Unico di Rino Gaetano per il disco-tributo legato ad Arezzo Wave: è la prima traccia ufficiale cantata in italiano.

L’anno seguente gli Afterhours registrano una spettacolare versione de La Canzone Popolare per il tributo a Ivano Fossati.

Nel 1995 esce un nuovo album, Germi, il primo interamente cantato in lingua italiana. Il disco contiene i semi della filosofia Afterhours: melodia e rumore, sperimentazione pop e ironia. Il singolo Dentro Marilyn, contenuto nel disco, è stato reinterpretato dalla straordinaria voce di Mina, ribattezzato per l’occasione con il titolo Tre Volte Dentro Me.

Nel 1997 il gruppo pubblica l’album Hai Paura del Buio?. E’ il secondo cantato in lingua italiana e varrà al gruppo la consacrazione definitiva come uno dei più significativi della scena indie rock italiana.Il disco diventa presto una pietra miliare per gli amanti del rock alternativo e riscuoterà un grande successo anche il tour successivo.

Nel 1998 partecipano per la prima volta al grande concerto del Primo Maggio a Roma. Vi torneranno altre quattro volte.

Manuel si dedica anche alla produzione artistica di vari artisti come: Massimo Volume, La Crus, Cristina Donà, Scisma.

Nel 1999 esce il disco Non è per sempre, che sarà presente nella classifica dei 100 dischi italiani più belli di sempre compilata da Rolling Stone Italia. Il suono è meno ruvido e aggressivo, più ricercato con l’ingresso in pianta stabile dei violini di Dario Ciffo e di Roberta Castoldi al violoncello. Il Non è per sempre tour approda anche a Bologna, dove allo stadio Dall’Ara gli Afterhours condividono lo stesso palco con i R.E.M.

Alla fine dell’estate 2000 viene pubblicato da Mondadori il libro di Manuel Agnelli intitolato Il meraviglioso tubetto, in vendita insieme a una versione speciale dell’ultimo disco con alcune tracce inedite.

Nel 2001 esce Siam tre piccoli porcellin, album live del gruppo contenente l’inedito La Sinfonia dei topi.

Viene inaugurato il Tora! Tora! Festival, festival itinerante ideato e organizzato da Manuel Agnelli, che riunisce il meglio della scena alternativa italiana. Sul palco, infatti, salgono tra gli altri: Marlene Kuntz, Subsonica, Massimo Volume, Cristina Donà e Modena City Ramblers. Grazie al Tora! Tora! Festival il musicista milanese si aggiudica il premio come “Evento live dell’anno” al Meeting delle etichette indipendenti.

Un anno ricco di soddisfazioni in cui riceve anche l’Italian Music Awards in qualità di miglior produttore italiano dopo aver prodotto il disco Solo un grande sasso dei Verdena.

Nel 2002 viene pubblicato l’album Quello che non c’è, piazzatosi in pochi giorni sul podio, al secondo posto della classifica ufficiale FIMI-Gfk dei dischi più venduti. Inizia per il gruppo un lungo tour che li vedrà affiancati in alcuni casi dai Mercury Rev e dai The Twilight Singers di Greg Dulli, già leader degli Afghan Whigs.

Il gruppo ottiene un altro riconoscimento dall’Italian Music Awards, grazie al brano Quello che non c’è, premiato per il miglior testo.

Nello stesso anno Manuel produce Trasparente, terzo disco di Marco Parente.

Nel 2004 esce il singolo Gioia e Rivoluzione, brano storico degli Area, riproposto oltre che in versione live anche all’interno del film di Guido Chiesa Lavorare con lentezza (presentato a settembre al Festival del Cinema di Venezia), dove gli Afterhours interpretano il gruppo guidata da Demetrio Stratos.

Agnelli canta e suona la chitarra nell’album She Loves You dei Twilight Singers di Greg Dulli. La collaborazione con Dulli durerà nel tempo, visto che Agnelli è coautore di due pezzi del disco Powder Burns dei Twilight Singers.

Nel 2005 viene pubblicato il disco Ballate per piccole iene, che vede la partecipazione di Greg Dulli in veste di produttore. L’album – anticipato dal singolo Ballata per la mia piccola iena – debutta direttamente alla seconda posizione nella classifica dei dischi più venduti in Italia e il relativo tour registra tutte le date tutte esaurite, totalizzando più di 30.000 presenze.

Nel 2006 esce la versione in inglese intitolata Ballads For Little Hyenas, distribuita in Europa, Canada e Stati Uniti. Il gruppo parte per un lunghissimo tour che farà tappa anche in US e in Canada, accompagnati da Greg Dulli e, per la data di Roma, anche da Mark Lanegan (ex Screaming Trees).

Gli Afterhours vengono selezionati per esibirsi al SXSW South By South West Festival, il più importante evento per addetti ai lavori a livello mondiale che si tiene ad Austin. Da qui partono per un secondo tour che tocca le principali città americane, concludendosi con le date alla Knitting Factory di New York e al Troubador di Los Angeles.

Nello stesso anno vengono pubblicati due doppi DVD antologici, Non usate precauzioni/Fatevi infettare (1985-1997) e Io non tremo (1997-2006), che narrano la storia degli Afterhours. Entrambi i DVD scalano la vetta delle classifiche di vendita, il secondo rimanendo al primo posto per 3 settimane.

Tra il 2007 ed il 2008 gli Afterhours si ritirano in studio per la realizzazione de I Milanesi Ammazzano il Sabato, pubblicato nel 2008. Alla realizzazione del disco prendono parte

ospiti quali Greg Dulli, Stef Kamil Carlens (dEus, Zita Swoon), Brian Ritchie (Violent Femmes), Cesare Malfatti

(La Crus, Amor Fou) e John Parish (P.J. Harvey).

Gli Afterhours si imbarcano nuovamente per il Nord America, dove si esibiscono al North by North West Festival di Toronto e suonano alla prestigiosa Mercury Lounge di New York.

Nel 2009 sono invitati a partecipare alla 59° edizione del Festival di Sanremo con il brano Il paese è reale, grazie al quale ottengono il Premio della Critica Mia Martini, assegnato dalla Sala Stampa del Teatro Ariston.

Il gruppo torna a esibirsi nuovamente negli USA, invitati al SXSW Festival di Austin e proseguendo per una serie di concerti sulla East Coast.

La prestigiosa rivista americana Spin Magazine inserisce gli Afterhours nella lista delle “The 100 Greatest Bands You’ve Never Heard Of”, una lista delle migliori band meno note al pubblico mainstream, che meritano di essere ascoltate.

A conferma dell’apprezzamento di Mina per il gruppo milanese esce a novembre Adesso è facile, brano contenuto nel disco della cantante, arrangiato dagli Afterhours, scritto e cantato in duetto con Manuel Agnelli.

Nello stesso anno Manuel è nuovamente premiato come “Miglior produttore dell’anno” dal MEI (Meeting delle Etichette Indipendenti) per il progetto Il paese è reale.

Nel 2010 parte il progetto Il teatro degli Afterhours, che vede il gruppo protagonista sui palchi di alcuni tra i più prestigiosi teatri italiani, con una particolare performance che coniuga musica, reading di testi di Flaiano, Manganelli e Pasolini e teatro, affiancati da ospiti come gli attori Antonio Rezza e Claudia Pandolfi, e musicisti come Emidio Clementi (Massimo Volume), Vasco Brondi (Le Luci della Centrale Elettrica), Xabier Iriondo, Gnu Quartet.

La band viene invitata a suonare per due date live a Shanghai dal Commissario Generale del Governo per l’Expo 2010.

Nel 2012 esce Padania, prodotto in modo completamente indipendente, che fa aggiudicare al gruppo la Targa Tenco per il “Miglior album” dell’anno e il PIMI (Premio Italiano per la Musica Indipendente), organizzato dal MEI, come “Miglior gruppo”.

Nel 2014 Universal Music Italia pubblica l’edizione speciale di Hai paura del buio?. Il progetto vede coinvolti diversi artisti di spicco della musica italiana e internazionale, che hanno collaborato con gli Afterhours, per reinterpretare i brani che compongono il disco e proporre al pubblico una versione nuova e particolare: tra gli altri, Edoardo Bennato, Eugenio Finardi, Robert Wyat, Joan as Police Woman, Greg Dulli, Mark Lanegan, Nic Cester.

Nel 2016 il gruppo annuncia l’uscita di Folfiri o Folfox, doppio album con 18 brani. Il disco debutta al primo posto tra i dischi più venduti in Italia di FIMI-Gfk.

Manuel Agnelli prende parte come giudice alla decima edizione del talent musicale X-Factor, ruolo che ricoprirà anche nelle due edizioni successive (2017 e 2018).

Nel 2017 esce l’antologia Foto di Pura Gioia (Antologia 1987-2017), 4 CD che raccontano i 30 anni di percorso degli Afterhours. Il disco è accompagnato da una nuova versione del brano Bianca, che vede la partecipazione di Carmen Consoli e il cui video è diretto da Cosimo Alemà.

Nel 2018 Agnelli presta la voce a Caravaggio nel film Caravaggio – l’Anima e il Sangue, prodotto da Sky. Il film vince il Globo d’Oro.

Sempre nel 2018, è protagonista e tra gli autori di Ossigeno, programma in onda su Rai Tre che propone un viaggio attraverso la parola scritta e quella cantata con ospiti in studio chiamati a raccontarsi attraverso ricordi e musica: tra gli altri, The Editors, Anna Calvi, Brunori Sas, Ghemon, Ivano Fossati, Jade Bird. Durante il programma Manuel suona con Ben Harper, Stewart Copeland, Adrian Belew, Joan as Police Woman, Baustelle, Salmo, Daniele Silvestri, Max Gazzè.

Il 10 Aprile 2018 il gruppo celebra in un data unica i 30 anni di carriera con un concerto tutto esaurito al Mediolanum Forum di Assago.

Nel 2019 esce il disco dal vivo Noi siamo Afterhours, formato da un doppio CD con la scaletta quasi integrale e da un DVD contenente il docufilm con le immagini del concerto-evento al Forum, alternate a filmati d’archivio che ripercorrono la storia del gruppo. Il docufilm, per la regia di Giorgio Testi, viene presentato alla Festa del Cinema di Roma lo stesso anno.

A febbraio Manuel è ospite di Daniele Silvestri nel brano Argentovivo feat. Rancore nella serata del 69° Festival di Sanremo dedicata dei duetti. Per questo brano, di cui è coautore, si aggiudica il Premio Della Critica Mia Martini, il Premio Sala Stampa Lucio Dalla e, successivamente, la Targa Tenco come miglior canzone.

A marzo torna a condurre Ossigeno, la cui edizione ha come tema la spaccatura generazionale e la transizione che obbliga l’uomo e l’artista in particolare a confrontarsi con le nuove generazioni e le nuove idee.

A novembre esce il vinile in tiratura limitata di An Evening With Manuel Agnelli, un’edizione speciale voluta dal frontman degli Afterhours testimonianza dell’omonimo tour che lo vede protagonista assoluto, insieme al polistrumentista Rodrigo D’Erasmo, sui palchi dei più prestigiosi teatri italiani.

A dicembre Manuel è direttore artistico di Open Future, Together!, cerimonia conclusiva di Matera Capitale Europea della Cultura, dove con il suo gruppo Afterhours duetta insieme a Daniele Silvestri, Carmen Consoli, Rancore, Lous and the Yakuza, Fatoumata Diawara e Damon Albarn.

Nel gennaio 2020 il duo Agnelli – D’Erasmo conquista il Rockol Awards 2019 come “Miglior Live Italiano per la Critica” per il loro tour An Evening With Manuel Agnelli.

A settembre gli Afterhours salgono sul palco dell’Arena di Verona per Heroes, il primo concerto live in streaming a pagamento, nato per la raccolta fondi a favore delle categorie del settore musicale più colpite dagli effetti della pandemia Covid-19.

A ottobre Manuel Agnelli torna come giudice a X-Factor, dopo un anno di assenza, per la quattordicesima edizione.

Il 28 gennaio 2021 fa il suo debutto ufficiale da solita ed esce il 45 giri su vinile in edizione limitata di La Profondità Degli Abissi, composto dal brano omonimo che dà il titolo al disco e da Pam Pum Pam.

Entrambi gli inediti sono stati realizzati per la colonna sonora del film Diabolik dei Manetti bros.