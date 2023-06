Domenica 11 giugno, dalle 9 alle 23, è in arrivo l'evento musicale "Lonato Street Live", che si svolgerà in diversi punti del centro storico della cittadina gardesana.



Il programma della manifestazione prevede esibizioni artistiche di vario genere (pop, rock, soul, jazz, cover, ecc...). I concerti si terranno in momenti diversi della giornata e in location sempre differenti, con l'obiettivo di dare visibilità anche a luoghi solitamente non adibiti ad ospitare spettacoli.



Il programma completo