Lonato: rassegna "Classica a Sant'Antonio"

La rassegna Classica a Sant'Antonio è diventata un appuntamento culturale ormai ricorrente e particolarmente atteso dagli appassionati di musica di Lonato e delle città vicine.

L'idea alla base dell'iniziativa, che ha ormai oltrepassato il decennio è di proporre concerti musicali di alta qualità a un pubblico sempre più ampio, con l’intento di coltivare l'amore per la musica classica e dare nello stesso tempo l’opportunità di valorizzare la chiesa di Sant'Antonio, da tempo oggetto di recupero e riqualificazione artistica e devozionale. Il contesto architettonico-naturalistico in cui si trova, in pieno centro storico, a stretto contatto con le mura medioevali, la Casa del Podestà e la Rocca visconteo-veneta, ne accresce il richiamo e l’interesse.