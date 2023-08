Lonato del Garda: concerti jazz

Tre serate dedicate alla musica jazz in piazzetta Vittorio Emanuele II: 8-10 settembre 2023.

Programma

8 settembre, ore 21

The Original Box Brothers

Edoardo Ferri - chitarra

Enzo Pietropaoli - basso

Fabrizio Sferra - batteria



9 settembre, ore 21

Dado Moroni piano solo



10 settembre, ore 21

Rosario Bonaccorso "The sound of us"

Rosario Bonaccorso - contrabbasso, voce

Olivia Trummer - pianoforte, voce

Roberto Taufic - chiatarra

Fulvio Sigurtà - tromba, flicorno



Ingresso libero e gratuito