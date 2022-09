Lonato del Garda: concerto extended singularity

Concerto Extended Singularity: Fulvio Sigurtà, Stefano Onorati, Gabriele Evangelista, Alessandro Paternesi



Non hanno certo bisogno di presentazioni pianista livornese Stefano Onorati, classe 1966, e il trombettista bresciano Fulvio Sigurtà (1975), da più di qualche anno esponenti di primo piano del jazz "made in Italy".



Fra i loro numerosi progetti c'è anche quello che dal 2018 li vede affiancati nel duo Singularity, ovvero il punto spazio-tempo in cui le energie dei due musicisti vorticosamente prendono forma partendo dalle riletture del reprtorio jazzistico meno gettonato di musicisti come Kenny Wheeler o John Taylor, arrivando all'improvvisazione elettronica totale. In entrambi i casi la musica scivola su binari molto liberi, in cui più che i riferimenti armonici dei brani scelti risulta importante lo stretto dialogo che i due musicisti sono in grado di intrecciare.

Nato come estensione elettro-acustica di questo consolidato duo, il più recente quartetto Extended Singularity esplora un territorio musicale altrettanto vasto, fino a toccare, l'improvvisazione più radicale.

L'affiatata coppia ritmica composta dal contrabbassista toscano Gabriele Evangelista e dla batterista marchigiano Alessandro Paternesi, musicisti ben noti agli appassionati italiani, sezione ritmica perfetta per estendere ulteriormente le infinite possibilità sonore già offerte dal duo, riuscendo a unire mirabilmente ricerca innovativa e conoscenza della tradizione, riflessione introspettiva e groove contagioso.

Ogni loro esibizione è un viaggio sorprendente e suggestivo, lungo territori e verso mete sempre difficili da prevedere, e per questo risulta ancora più affascinante. E' un concerto davvero "senza rete" il loro, nel corso del quale, come tiene a precisare Onorati, "non conta quello che sceglieremo di suonare, ma come lo suoneremo". L'intento è quello di dimostrare che quando ci sono il giusto interplay ed una sincera urgenza espressiva anche la musica più libera, apparentemete difficile, riesce a coinvolgere ed appassionare gli ascoltatori.





Ingresso libero e gratuito