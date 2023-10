Sirmione: grande serata jazz al Barracuda con i Linea C

È ormai divenuto un appuntamento irrinunciabile il concerto jazz con il quale si chiude la stagione del “Barracuda”, storico locale sul lungolago di Sirmione. Anche quest’anno, infatti, la famiglia Veclani, che ne gestisce l’attività da diversi decenni, ha pensato bene di rendere omaggio alla sua affezionata clientela con il concerto di “Linea C – Acoustic Trio” in programma il 18 ottobre, ore 21.

Il gruppo Linea C

Si tratta di una band di grandi professionisti – Massimo Colombo al pianoforte, Walter Calloni alla batteria e Giulio Corini, bresciano, al contrabbasso – la cui attività musicale affonda le radici negli anni Novanta, quando per l’appunto nasce con Walter Calloni “Linea C”, alla quale si aggiungono Massimo Colombo e Stefano Cerri (quest’ultimo morirà prematuramente nel novembre 2000). Nel tempo, il trio ha sviluppato un’intensa attività jazzistica con altri grandi partner italiani e stranieri.

“Il gruppo Linea C – ricorda Massimo Colombo – nasce negli anni Novanta con Calloni e Cerri, si caratterizza dall'energia della ritmica e del virtuosismo, ha prodotto tre album di composizioni originali con riferimenti alla musica classica ed etnica, con sonorità elettriche e acustiche. La formazione odierna, con Giulio Corini al contrabbasso, riprende alcuni brani originali, ma seguendo una linea più jazzistica”.

Una nota sul bresciano Corini: è considerato dalla critica uno dei più interessanti improvvisatori della nuova scena jazzistica italiana. Da anni collabora con i grandi nomi della musica internazionale, come Enrico Rava, Ralph Alessi, Jim Snidero, Sandro Gibellini, Garrison Fewell. Conto alla rovescia per una grande serata di musica: “Sarà l'occasione per un arrivederci alla prossima stagione turistica”, chiosa Andrea Veclani, mitico volto del Barracuda di Sirmione. Ingresso libero, ma attenti al tutto esaurito: per informazioni 340 5208987.