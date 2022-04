Leno: Primo Maggio Rock! Festival

Dopo due lunghi lunghissimi anni torna il Primo Maggio Rock! Festival a Leno. Due giorni di musica live, punto ristoro (anche vege!), birre, tanto spazio verde ed espositori e hobbisti di tutti i generi. L'ingresso è, come sempre, gratuito.

Line Up Concerti

? 30/04 dalle ore 18:00

ORARI TBA

• Siouxie & The Skunks

https://www.facebook.com/hornyguysandawetgirl/

• Leatherette

https://www.facebook.com/leatheretteeeee

• Phill Reynolds

https://www.facebook.com/phillreynoldsmusic

? 01/05 dalle ore 12:00

ORARI TBA

• Listrea

https://www.facebook.com/Listrea.bs/

• Begbie

https://www.facebook.com/begbie2018

• OTU

https://www.facebook.com/weareOTU

• Giallorenzo

https://www.facebook.com/giallorenzooo/

• Sleeping Tree

https://www.facebook.com/thesleepingtree

• Bachi da Pietra

https://www.facebook.com/bachidapietra

Menù Cucina

• Pane e salamina

• Pane e gorgo

• Pane salorgo

• Polenta e gorgo

• Patatine fritte

• Pizza

• Focaccia

• Riso veg

• Hummus

? Menu Veg: crock + hummus

? Menu Bacco: polenta e gorgo + pane e salamina



Bar

• Birra chiara e rossa

• Aperitivi - Cocktail - Amari

• Acqua e ghiaccioli

Da anni ormai l'Associazione Culturale Baccano ha scelto di limitare al massimo l'uso di plastica all'interno del Festival.

Da quest'anno ci saranno anche i bicchieri riutilizzabili! Con una cauzione di 2€ potrete acquistarli in cassa, utilizzarli per tutta la giornata e portali a casa con voi.

Se non vuoi portare con te il bicchiere, riportalo in cassa e ti verrà restituita la cauzione di 2€.

All'interno del parco verrano allestite zone green per la corretta separazione dei rifiuti.

Aiutateci a tenere il parco pulito e soprattutto a limitare la produzione di rifiuti!

Mercato

Durante i due giorni del Festival, il Parco sarà popolato da tanti espositori che metteranno in mostra illustrazioni, quadri, abiti, oggetti handmade e vintage.

Parco

L'area della festa è un grande parco verde pubblico, aperto a tutti! Venite a prendere un po' di sole, rilassarvi e ascoltare tanta musica insieme a noi.

PRIMO MAGGIO ROCK! FESTIVAL è un evento Baccano Associazione Culturale - www.associazionebaccano.it