Iseo, Lemuri il visionario: "Viaggio al centro di un cuore blu / tour"

A Iseo nel mese di agosto debutta IL FESTIVAL DELL’ATTENZIONE, organizzazione Eventi Macramè con i primi spettacoli, nella location del Campo Sportivo dell’Oratorio, ne seguiranno altri in date e luoghi da definire, fino al 31 dicembre.



Apre la Rassegna SABATO 7 AGOSTO, alle ore 20:00, il “Concerto sospeso”, una SERATA BENEFICA, si parte con 3 gruppi che, insieme ai tecnici audio e luci (AUDIO3) hanno messo a disposizione la loro opera artistica e professionale gratuitamente, si alterneranno per 30 min.:

- Gli A-TRE con un tributo a Francesco Guccini

- FOSSATI PROJECT BAND con un tributo acustico a Ivano Fossati

- ROCK A DOMICILIO cover band



Poi dalle ore 21.30 il Concerto di LEMURI IL VISIONARIO – “Viaggio al centro di un cuore blu / Tour” con la sua band. Vittorio Centrone ha creato questo alter ego immaginario, diventato poi un fumetto e un'opera rock grazie alla matita di Giulio De Vita. L'ultimo album “Viaggio al centro di un cuore Blu”, è una canzone d’autore, tra Fossati e Gaber «che racconta l’incomunicabilità delle emozioni che vanno semplicemente vissute». Tra poesia e sentimento.



** Sarà attivo il servizio ristoro e bar dell’Oratorio (conformemente alle norme in vigore anti covid)

Minori 18 anni e disabili: ingresso gratuito (da comunicare in fase di prenotazione per registrazione dati)

I POSTI SARANNO TUTTI A SEDERE, DISTANZIATI UN METRO E NUMERATI

Possibilità di eliminare il distanziamento dichiarando in fase di prenotazione (nel campo note e richieste particolari) se si è famigliari, congiunti, vaccinati

Verrà inviato un buono prenotazione (a circa un mese dalla serata) da stampare e presentare all'ingresso la sera dello spettacolo



Informazioni e prevendite

Le prevendite di ogni singolo spettacolo sono attive secondo le seguenti modalità :

On line: www.eventimacrame.it

www.vivaticket.it



Con bonifico bancario: inviando mail a info@eventimacrame.itSegreteria e informazioni: 346 0902200

