Brescia: Omar Pedrini alla Latteria Molloy

Sabato 15 maggio, lo "Zio Rock" Omar Pedrini torna dal vivo in Latteria Molloy con un imperdibile show elettroacustico “Dai Timoria ad Oggi”.

Due le esibizioni:

17.30 - BIGLIETTI DISPONIBILI

20.00 - SOLD OUT

Dopo un 2019 in cui ha celebrato i 25 anni di “Viaggio Senza Vento” a suon di sold-out sia nei club che nei festival estivi, Omar ha continuato a suonare anche nel 2020 nonostante l’emergenza Covid-19 in formazione acustica per regalare al suo pubblico altri momenti di grande rock d’autore. A seguito del successo per la ristampa di “Senza Vento”, lo scorso 3 luglio è stato ripubblicato l’emblematico e profetico disco dei Timoria “2020” che presto sarà portato in tour con la band completa, per ri-festeggiare un’altra volta un altro importante anniversario.

Nel frattempo continua ad esibirsi con il suo show elettroacustico “Dai Timoria ad Oggi” insieme a Simone Zoni, in cui ripercorre tutta la sua carriera in uno show sì acustico, ma che non manca di energia e carica.