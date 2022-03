Latteria Molloy: Kick Release Party feat. Kaery Ann & Scerida

Latteria Molloy per la mungitura delle idee: venerdì 11 marzo release party di “Light Figures”, ovvero l'anteprima live del nuovo album dei Kick, uscito dalla fine del 2021 per Dischi Sotterranei. Doppio special guest come opening act: Kaery Ann e Scerida. A seguire Electro vs Rock Party, back to back in consolle con Mekis & Joao.

La tabella di marcia in Via Marziale Ducos: alle 18 apertura della Distilleria, alle 20 apertura Latteria con ristorante (prenotazioni cena al 347 9367391), la festa inizia alle 21.30. Ingresso 8 euro, biglietti disponibili su dice.fm.

Kick

Da Brescia, sono Chiara Amalia Bernardini (voce, basso, testi) e Nicola Mora (chitarre, piano elettrico, synth, campionatori). Il sound del duo unisce elementi ruvidi e altri più avvolgenti in quello che potrebbe essere definito idealmente "sweet noise", ovvero uno stile tutto loro che concilia appunto il rumore con la morbidezza delle atmosfere, senza porsi limiti di genere. Il loro nuovo album “Light Figures” è in uscita a ottobre 2021 per Dischi Sotterranei (Padova, Italia), Anomic Records (Berlino, Germania) e Sour Grapes (Manchester, Regno Unito). Il primo singolo estratto “Setting Tina” sarà pubblicato il 5 luglio 2021. La produzione di “Light Figures”, registrato al T.U.P. Studio di Brescia, è stata curata assieme a Marco Fasolo (Jennifer Gentle, I Hate My Village), noto per l'impronta internazionale conferita ai suoi lavori.

Kaery Ann

Nasce come solista componendo brani dalle melodie scure e dai testi introspettivi e simbolici, interpretati inizialmente in modo essenziale con chitarra e voce e rivisitati in seguito con la band, che ha apportato un contributo fondamentale in termini di arrangiamento esaltandone l’impatto e il carattere. Luce e oscurità si alternano nelle melodie come nei testi, rievocando velatamente memorie ed esperienze del proprio vissuto reale e onirico da cui emergono inquietudine, analisi interiore e ricerca di equilibrio.

Scerida

E' il nuovo progetto di Daniela Resconi, la fotografia di un’evoluzione e di una rivoluzione. Attiva con lo pseudonimo “Cara” dal 2014, Scerida evoca l’orizzonte di un futuro ritrovato, una metamorfosi necessaria, voluta e cercata. La strada percorsa ha portato infatti la cantautrice cremonese, bresciana d’adozione, a un cambio di prospettive personali e quindi artistiche, alla ricerca di una internazionalità d’intenti, di suoni, visioni e passioni.

Electro vs Rock

L'energia del rock, la potenza dell'elettronica: il party che non fa prigionieri, lo scontro devastante tra due universi paralleli, la travolgente battle tutta ballare, fino all'ultima canzone, con tutte le hit riempipista che hanno fatto la storia della musica rock e dell'elettronica. Alla consolle due disc jokey veterani, storici mattatori del dancefloor di Brescia e provincia: Mekis & Joao.