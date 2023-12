Gardone Riviera: Keanu Reeves e i Dogstar in concerto al Vittoriale

La star hollywoodiana Keanu Reeves è attesa la prossima estate al Vittoriale di Gardone Riviera. Ad annunciarlo è il festival Tener-a-mente, i fan (ma soprattutto le fan) sono già in estasi: il celebre e fascinoso attore di Matrix suonerà domenica 23 giugno con il suo gruppo Dogstar, una power-band formata da tre amici, in cui Reeves suona il basso. I biglietti saranno in vendita dalle 11 di domani – venerdì 22 dicembre – sul sito anfiteatrodelvittoriale.it

Reeves e i Dogstar

I Dogstar sono una band formata da Keanu Reeves (basso), Bret Domrose (voce e chitarra) e Robert Mailhouse (batteria); hanno uno stile tra rock e grunge anni Novanta.

Attivi dal 1991, si sono sciolti nel 2002 per riunirsi nel 2022. Il loro ultimo album, "Somewehere Between the Power Lines and Palm Trees", il terzo della band ed il primo dopo la loro reunion, è stato pubblicato ad ottobre 2023, dodici canzoni pop-rock che rappresentano un enorme balzo in avanti nella creatività del gruppo.



"I nostri dischi precedenti risalivano quasi al decennio sbagliato”, afferma il batterista Mailhouse. “Guardando indietro, è quasi come se avessimo fondato una band degli anni Settanta che in qualche modo si è persa negli anni Novanta. Quando tutti gli altri urlavano, noi cercavamo di raccontare storie perché Bret è sempre stato un cantautore della tradizione di Jackson Browne. Ma le persone continuavano a definirci 'grunge', a causa dei tempi in cui vivevamo, o forse anche a causa dei vestiti che indossavamo”.



Il ritorno sulla scena pubblica è avvenuto a maggio 2023 - a più di venti anni dalla loro ultima esibizione – con il concerto al festival BottleRock Napa Valley, che ha suscitato elogi sia da parte dei media che dei fan, incluso il debutto dal vivo del singolo 'Everything Turns Around' (la prima anticipazione tratta dal nuovo album), a supporto del quale Reeves e compagni hanno annunciato un tour europeo che li porterà a suonare sulle sponde del Lago di Garda.