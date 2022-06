Iseo Jazz a Palazzolo, con la cantante Joyce Yuille e il piano solo di Enrico Intra

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Palazzolo sull'Oglio. Iseo Jazz, la casa del jazz italiano, e l’accademia Vavassori Tennis di Palazzolo sull’Oglio (Bs) festeggiano i loro trentennali siglando un gemellaggio che, venerdì 1 luglio (ore 21, ingresso libero), vedrà sul palco della prestigiosa struttura sportiva la testimonial della rassegna Jazz & Raquet (da anni organizzata dall’Accademia), la cantante afroamericana Joyce Yuille, e il testimonial musicale di Iseo Jazz, il pianista e compositore Enrico Intra.



Era il 1 maggio 1992 quando Renato Vavassori inaugurò il suo centro tennis, un pionieristico esperimento italiano di accademia privata (oggi considerata una delle più importanti realtà nazionali), diventando uno dei primi organizzatori del settore a capire che il progetto sportivo non poteva convivere con ambizioni amatoriali. Così, negli anni, l’accademia Vavassori ha ospitato fior di campioni e ottenuto risultati straordinari. Nel 1993 Iseo inaugurava, invece, la prima edizione di quella che è diventata la casa del jazz italiano, con Maurizio Franco in veste di direttore artistico, che da allora ha sempre mantenuto una linea precisa: dare spazio alla scena jazzistica nazionale senza pregiudiziali stilistiche né generazionali, promuovendo in particolare i giovani e gli artisti emergenti.



Il concerto all’accademia Vavassori ha dunque un valore anche simbolico, perché mette in evidenza la progettualità e l’eccellenza di due realtà che operano in campi diversi, ma con la medesima aspirazione a ottenere il massimo e a sviluppare un lavoro altamente professionale. Venerdì 1 luglio, la prima serata della XXX edizione del festival presenterà due situazione speculari tra loro: da una parte, la cantante Joyce Yuille, originaria di New York City, ma ormai italiana d’adozione, artista estroversa, dalla voce profondamente radicata nel blues e nel soul e dalla trascinante e coinvolgente verve ritmica e interpretativa, rivisiterà in chiave contemporanea gli intramontabili classici del songbook americano con un eccellente e funzionale quartetto (con Stefano Calzolari al pianoforte, Marc Abrams al contrabbasso e Marco Frattini alla batteria). A seguire, l’esibizione in solo di Enrico Intra, ottantasette anni e una carica da trentenne, uno dei grandi maestri del jazz europeo, che con il suo pianismo dal tocco stupefacente, unico, affronterà in prospettiva storica la canzone italiana, certo debitrice del mondo americano, ma pure portatrice di un personale e caratterizzante senso melodico. Un repertorio che verrà completamente trasformato dalla mentalità di un musicista che sempre sa guardare in avanti e conquistare il pubblico con la sua originalità e comunicativa.



ISEO JAZZ - XXX edizione, da venerdì 1 a sabato 9 luglio 2022 Il programma Venerdì 1 luglio Palazzolo sull’Oglio, Accademia Vavassori, via Kennedy Gemellaggio tra l’Accademia Vavassori e Iseo Jazz in occasione dei rispettivi trentennali. Joyce Yuille quartet - American Songbook Today Joyce Yuille (voce), Stefano Calzolari (pianoforte), Marc Abrams (contrabbasso), Marco Frattini (batteria). Enrico Intra piano solo - La via italiana al jazz Enrico Intra (pianoforte). Sabato 2 luglio Palazzolo sull’Oglio, Casa della musica, piazzale Dante Alighieri 2 Milano C-Jazz Band diretta da Enrico Intra Solisti: Emilio Soana, Marco Mariani (trombe), Humberto Amesquita (trombone), Giulio Visibelli, Marco Visconti Prasca (sassofoni), Mario Rusca (pianoforte), Marco Mistrangelo (contrabbasso), Tony Arco (batteria) e gli studenti dei Civici Corsi di jazz di Milano. Luca Missiti direttore aggiunto. Premio Giachero.



Progetto speciale del festival in collaborazione con MIDJ, SIENA JAZZ e MUSICA OGGI. Fabrizio Bai trio - Per Alessandro Giachero Fabrizio Bai (chitarra 7 corde), Andrea Libero Cito (violino), Giacomo Rossi (contrabbasso). Progetto speciale del festival. Domenica 3 luglio Sale Marasino, Ex Chiesa dei Disciplini, via Provinciale Carlo Morena piano solo - Looking Back, Looking Ahead Carlo Morena (pianoforte). Giovedì 7 luglio Iseo, sagrato della Pieve di Sant’Andrea, piazza del Sagrato 7 Enrico Pieranunzi piano solo - Unlimited Enrico Pieranunzi (pianoforte). Venerdì 8 luglio Iseo, Lido di Sassabanek, via Colombera 2 Monday Orchestra feat. Fabio Morgera Omaggio a Miles Davis: Birth of The Cool e altri classici Fabio Morgera (tromba solista), Emilio Soana (tromba), Giancarlo Mariani (flicorno), Andrea Andreoli (trombone), Alberto Introini (tuba), Andrea Ciceri (sax contralto), Gilberto Tarocco (sax baritono), Antonio Vivenzio (pianoforte), Marco Mistrangelo (contrabbasso), Francesco Meles (batteria). Luca Missiti: direzione. Sabato 9 luglio Iseo, porto industriale Lydian Sound Orchestra Charles Mingus cent’anni dopo Progetto speciale del festival Robert Bonisolo (sax tenore e soprano), Mauro Negri (sax contralto e clarinetto), Rossano Emili (sax baritono e clarinetto basso), Gianluca Carollo (tromba e flicorno), Federico Pierantoni (trombone), Glauco Benedetti (bassotuba), Marcello Abate (chitarra), Marc Abrams (contrabbasso), Mauro Beggio (batteria). Riccardo Brazzale (direzione, arrangiamenti e pianoforte). Consegna del premio Iseo Jazz alla carriera a Riccardo Brazzale e Corrado Beldì. Tutti i concerti inizieranno alle ore 21 e saranno a ingresso libero. In caso di pioggia, i concerti di Iseo si terranno al Castello Oldofredi. Direzione artistica: Maurizio Franco. Organizzazione: Musica Oggi e Sviluppo Turistico lago d’Iseo. Amplificazione e luci: CDpM Sound Service. Iseo Jazz utilizza pianoforti San Michele e batterie Le Soprano. Iseo Jazz ha il patrocinio di MIDJ, Musicisti italiani di jazz. Media Partner: Rai Radio 3.