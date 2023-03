Joujoux d'antan a Montichiari

I Joujoux d'antan si formano nel 2003 sulle rive del Lago di Garda da Marco Tonincelli e Alfredo Cadenelli. Cristian Ruggeri si unisce alla band poco piu? tardi.



Dopo numerosi esperimenti e cambi di formazione, il gruppo, composto da poco piu? di 16enni, comincia ad uscire dalla sala prove e i primi concerti sono alquanto memorabili, per vari motivi.

Nel 2005 registrano il primo demo dal titolo Nel Mio Armadio EP, con Giovanni Aimo alla batteria e Paolo Dusi alla tromba. Pietro Leali al trombone si unisce alla band poco dopo la sua uscita.



Nel 2007, ancora senza una vera e propria etichetta e distribuzione, il gruppo viene scelto da Sean Lennon per essere la band di supporto di tutta la tranche europea del suo Friendly Fire World Tour.

Suoneranno in venue prestigiose come la Columbiahalle di Berlino, il Teatro L Cigale di Parigi e la Bush Hall di Londra. La band fa uscire il suo primo live EP dal titolo Live a? Le Grand Mix come ricordo di questa esperienza. Poco dopo lane del tour, cominciano i lavori per il primo LP, che uscira? nel 2009 con il titolo MI Voglio Bene Come Un Figlio.



Il disco, registrato da Marco Tagliola (Scisma, Vinicio Capossela), contiene anche importanti collaborazioni nazionali ed internazionali come lo stesso Sea Lennon, Yuka Honda (Cibo Matto), Dougie Bowne (Lounge Lizards), Nicola Manzan (Bologna Violenta), Sara Mazo e Giorgia Poli (Scima), Asso Stefana e Zeno de Rossi (Guano Padano).



Con le loro canzoni Nel Mio Armadio e Plenilunio collaborano alla colonna sonora dellm Rosencrantz and Guildenstern are Undead di Jordan Galland. Dopo circa 10 anni di inattivita?, la band decide di tornare a collaborare, e, con Beppe Mondini alla batteria (Ottone Pesante) sono al momento al lavoro sul loro secondo disco in studio.