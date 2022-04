Brescia: John Butler in concerto al Gran Teatro Morato

Torna finalmente in Italia John Butler con il suo nuovo tour teatrale da solista, per quella che è l’unica data per il Nord Italia al Gran Teatro Morato di Brescia sabato 30 aprile 2022. Inizio ore 21:30, biglietti disponibili sui circuiti Ticketmaster, Fastickets e Ticketone (online e nei punti vendita). Ad aprire il concerto sarà la talentuosa cantautrice e pluristrumentista folk Elana Stone che, dopo aver già condiviso il palco con celebri artisti come Passenger, avrà modo di farsi ammirare anche dal pubblico italiano esibendosi in acustico.



Il leader della John Butler Trio è considerato il musicista australiano indipendente di maggior successo, con vari dischi di platino tra cui l’ultimo album in studio, il settimo, intitolato “Home” dove ha sperimentato nuove sonorità e generi differenti senza mai tradire il sound che lo caratterizza e rappresenta il suo marchio di fabbrica. Il progetto è stato seguito da un tour mondiale, durante il quale l’artista si è esibito in 152 live, con numerosi sold out. Dopo l’esperienza di straordinario successo con il trio, il musicista rock si presenta sulla scena come solista con un tour che toccherà 27 prestigiosi teatri in tutta Europa. Riguardo la nuova avventura John Butler dichiara: “Non vedevo l’ora arrivasse questo momento! Adoro esibirmi da solista e da quando qualche anno fa ho portato in giro per l’Australia Tin Shed Tales da solo, ho voluto condividere questo show con il resto della mia famiglia in tutto il mondo. Europa, sei pronta? Non vedo l’ora di vedervi tutti lì. Ci saranno intimità, silenzi, venue meravigliose, storie e performance inaspettate di canzoni che già conoscete e canzoni che non suono quasi mai con la band. Non vedo l’ora!”



Il Gran Teatro Morato è in via San Zeno 168 a Brescia. Biglietti in prevendita a partire da 23€ sui circuiti Ticketmaster, Fastickets e Ticketone (online e nei punti vendita).