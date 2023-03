Gardone Riviera: James Bay in concerto al Vittoriale

Pluripremiato e multiplatino cantautore inglese, James Bay debutta nel 2015 con l’album ‘Chaos And The Calm‘, con il quale si aggiudica una nomination agli ‘International Newcomer‘, agli ECHO Awards, ‘Best New Act‘ e ‘Best Solo Act‘ ai Q Awards e ben tre candidature ai Grammy Awards come ‘Best Rock Album‘, ‘Best Rock Song‘ e ‘Best New Artist‘. Singoli come ‘Let It Go‘ e ‘Hold Back The River‘ hanno conquistato fan in ogni angolo del mondo, superando, singolarmente, un milione di streaming solo su Spotify. Nel Regno Unito il disco d’esordio si è guadagnato il titolo di ‘Biggest New Artist Album Release‘ ed è stato certificato Oro negli Stati Uniti, Germania, Australia e Svizzera; Platino in Canada, Irlanda, Paesi Bassi e Svezia; doppio disco di Platino nel Regno Unito, vendendo oltre 3,5 milioni di copie.

Vincitore del Critics’ Choice Awar ai Brit Awards 2015, del British Male Solo Artist ai Brit Awards del 2016 e di un Ivor Novello, James Bay ha ricevuto elogi agli MTV VMA come ‘Best New Act‘.

Un esordio straordinario per questo artista purista del blues, cresciuto con Eric Clapton e Michael Jackson.

Dopo un lungo tour mondiale che l’ha portato a esibirsi in prestigiosi festival tra cui Glastonbury, Isle Of Wight, Coachella e Lollapalooza, James Bay, travolto da nuove idee e ispirazioni, scrive ‘Electric Light‘, il secondo disco pubblicato nel 2018. Prodotto da Paul Epworth (Florence And The Machine), il disco è una perla folk-rock che garantisce un immediato e positivo riscontro sia da parte dei media musicali che da parte dei numerosissimi fan.

Dopo quattro anni arriva ‘Leap‘, l’ultimo album pubblicato a luglio 2022, una raccolta di canzoni sincere e ricche di speranza, dedicate alle persone a lui più vicine. Per dar vita al disco, BAY ha lavorato tra Nashville e Londra, con produttori e artisti del calibro di Finneas (Billie Eilish, The Knocks), Dave Cobb (Lady Gaga), Ian Fitchuk, Foy Vance (Ed Sheeran) e Joel Little (Lorde, Taylor Swift). ‘Leap‘ è un piacevole ritorno agli esordi, un disco cantautorale carico di folk, energiche ballate e sferzate chitarristiche che raccontano storie personali.

Autore di testi pieni di sentimento, tra racconti di vite che si intrecciano, James Bay porterà le suggestioni emotive dei suoi brani nell’intensa cornice dell’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera venerdì 7 luglio, in un concerto che alternerà energia e intimità.