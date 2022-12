Gardone Riviera: Jacob Collier in concerto al Vittoriale

Un nuovo pluripremiato artista per la XII edizione di Tener-a-mente Festival: per la prima volta sul palco dell'anfiteatro del Vittoriale, domenica 23 luglio 2023 è atteso Jacob Collier che – a soli 28 anni e con quattro dischi pubblicati – ha già conquistato ben cinque meritatissimi Grammy Awards. Polistrumentista, musicista straordinario ed innovativo, compositore e produttore, Collier è tra gli artisti più eclatanti della sua generazione; il suo stile è unico, con un approccio in grado di unire diversi generi musicali.

La sua stanza è il centro pulsante del suo mondo musicale ed è da qui che, nel 2011, pubblica una serie di video su YouTube in cui si esibisce con vari strumenti musicali in una serie di finestre sincronizzate come un mosaico. La clip arriva all'attenzione di mostri sacri della musica tra cui Herbie Hancock e Quincy Jones, che lo definisce 'un genio assoluto'.

Cresciuto in una famiglia di musicisti, Collier pubblica 'In My Room', il primo album autoprodotto nel 2016, una raccolta di inediti e cover. Nel febbraio del 2017, due dei brani contenuti nel disco si aggiudicano i Grammy come 'Best Arrangement, Instrumental or A Cappella' per la canzone di Stevie Wonder 'You And I' e 'Best Arrangement, Instrumental and Vocals' per la cover 'Flintstones', la colonna sonora della serie tv The Flintstones.

A dicembre 2018 pubblica 'Djesse Vol.1' (Decca Music), il primo di una serie di album che contengono 50 brani suddivisi in quattro volumi, ognuno dei quali si caratterizza per un diverso universo musicale. Il progetto vede numerose collaborazioni, 30 artisti provenienti da ogni parte del mondo musicale. 'Vol. 1', registrato insieme all'orchestra pop-jazz olandese Metropole Orkest, raggiunge la #1 della Billboard Contemporary Jazz Chart e vince il Grammy come 'Best Arrangement, Instrumental and Vocals'.

A luglio 2019 arriva 'Djesse Vol.2', terzo album in cui il musicista britannico collabora con Lianne La Havas, la celebre Youtuber inglese dodie, la straordinaria Oumou Sangaré, Steve Vai ed altri ancora. Il disco si aggiudica un nuovo Grammy.

Il terzo capitolo, 'Vol.3', arriva ad agosto 2020 e vede Collier confrontarsi con il pop contemporaneo, ospitando nel disco artisti provenienti dal mondo dell'hip-hop, della R&B e dell'elettronica. Tra questi, Daniel Caesar, Tory Kelly, Rapsody per citarne alcuni. Il disco ottiene tre nominations ai Grammy Awards, aggiudicandosi due riconoscimenti come 'Best Arrangement, Instruments and Vocals' con il brano 'He Won't Hold You' e 'Best R&B Song' con 'All I Need'.

La pubblicazione di 'Djesse Vol.4' è prevista nel 2023. Nell'anno corrente Collier ha pubblicato 'Piano Ballands – Live From The Djesse World Tour 2022', una selezione di undici tracce tratte dai live che alternano inediti a rivisitazioni di classici tra cui 'Dancing Queen' degli ABBA, 'Let It Be' dei Beatles, 'How Deep Is Your Love' dei Bee Gees ed altri ancora, oltre ad alcuni duetti.

Il talento singolare di Jacob Collier è destinato a crescere ancora e ancora. Solo negli ultimi mesi ha fatto apparizioni con Coldplay in tre dei loro spettacoli allo stadio di Wembley, ha pubblicato 'Never Gonna Be Alone', un singolo in cima alle classifiche con John Mayer e Lizzy McAlpine e ha intrapreso un lungo tour in tutto il mondo di oltre 70 date, che lo ha portato anche in Italia a novembre per una serie di concerti, tutti esauriti, che hanno visto l'artista emozionare il pubblico italiano grazie al suo talento musicale e alla sua grande capacità di interazione con gli spettatori.

'Djesse' è uno dei progetti discografici più audaci emersi in questo decenni da un artista che si è già affermato come una delle nuove menti più elettrizzanti della musica. Grande attesa per l'evento in programma domenica 23 luglio all'interno di Tener-a-mente festival, dove Jacob Collier si esibirà per la prima volta sul palco vista lago dell'Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera.