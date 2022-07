Iseo: Music in the dark 2.0

Dopo l’esperienza delle dieci date estive del 2021 in luoghi straordinari come il bosco di Val Bertone a Caino (BS), la Torre medievale di Vanzone con San Carlo (Verbania), il lido Sassabanek di Iseo o la Vasca Volano di Nave (BS), lo spettacolo, unico nel suo genere, torna in una veste completamente rinnovata. Un viaggio nello spazio fra le costellazioni e i pianeti che renderanno ancor più emozionante la musica della violinista Federica Quaranta reduce dall’ultimo Festival di Sanremo e attualmente in tour con Achille Lauro.

Music in the Dark 2.0 è uno “show concert" che sa unire la musica alla magia della luce, del video mapping, della danza e degli effetti speciali sapientemente coordinati dal regista Luca Savani che dirige lo show dopo un intenso anno di produzioni tra cui “Le ho mai raccontato del Vento del Nord”, “La Piccola Bottega degli Orrori” e “Artemisia” con protagonista Beatrice Baldaccini (Pretty Woman - Teatro Nazionale Milano, stagione 2021/22). Il concerto, evocativo ed entusiasmante, è un viaggio musicale attraverso le musiche “pop" e “house” più belle di sempre. Un viaggio onirico nella musica, un sogno ad occhi aperti che sa valorizzare oltre alla musica le location suggestive che accolgono lo spettacolo. Tra le novità di questa stagione, lo spettacolo prevede ospiti speciali in alcune delle date: il chitarrista Marco Grasselli, oggi in tour con Loredana Bertè che suonerà dal vivo alcuni brani tra cui “Nothing Else Matters” nella versione di Federica Quaranta nel video diretto da Luca Savani che oggi conta oltre 32000 visualizzazioni.

La prima data del nuovo tour è Venerdì 15 Luglio 2022 - ore 21,45 sulle rive del lago di Iseo nella cornice del Lido Sassabanek. Il tour continua: - 20 agosto 2022: Castello di Borgo Forte (Mantova) - 27 - 28 agosto 2022: Mostra Mercato di Bienno (Brescia) - 23 settembre 2022: Gussago I biglietti sono prenotabili su www.dreamusical.it