Iseo: Capodanno in piazza con "Charlie & The Cats"

Iseo è pronta a vivere un Capodanno di grande musica e divertimento. Dalle 22, sul palco in piazza Garibaldi si alterneranno l'animazione di Radio Bruno e la musica dei Charlie & The Cats, sino all’immancabile conto alla rovescia.

Lo storico gruppo di Charlie Cinelli porterà sul palco dialetto e ritmo, ironia, ciarle e chitarre, con la scanzonata voglia di far baldoria per dare un gioioso benvenuto al 2023. Sarà l'occasione per ascoltare il nuovo album "Chupa Chupa" e i loro intramontabili successi. Il concerto è previsto per le 23: prima e dopo, gli animatori e djs di Radio Bruno faranno divertire e ballare il pubblico con le loro performance.

I locali del paese saranno aperti, pronti ad accogliere il pubblico per un brindisi, per la cena o per uno snack.