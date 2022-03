I Lindi live @ Stupormundi_Jazzclub

Sabato 2 aprile 2022

Stupormundi_Jazzclub

Via Sant'Orsola, 82e Brescia

Presenta

I LINDI

rock/blues & funky band

Dalle ore 21.00

Da un idea della cantante bresciana Linda Severino,nascono i Lindi. Linda è una cantante insolita, con una voce potente,particolare, che si discosta da molte altre bra-vi cantanti anche grazie al suo timbro ruvido,graffiante e accattivante. Da quasi 20 anni in giro per locali e feste ama il blues da sempre. È stata la voce di diverse formazioni blues e rock della provincia di Brescia,e da diverso tempo stava cercando le persone adatte, per dar vita a questo progetto che le ronzava per la testa. La band si forma nel 2018, con lo scopo di proporre un mix di cover blues,funky e rock poco con-venzionali, che si staccassero dai "classici" brani solitamente suonati in giro per feste e locali.

Linda,ideatrice del progetto,ha scelto con cura 4 musicisti molto diversi tra di loro, con forti identita' musicali,e con l'attitudine e il gusto giusto,per dar vita a uno show dinamico e divertente,che proponesse però musica di qualità, ben suonata e capace di attirare anche l attenzione dell ascol-tatore piu ostico. Il primo ad appoggiarla nell' idea e nella formazione della band è lo storico batterista di blues Bresciano MAURIZIO FOGAZZI.

Compagno musicale e di vita di Linda da alcuni anni,Maurizio porta nei lindi la sua esperienza ma-turata in oltre 30anni di live in giro per l italia,l'amore incondizionato per il blues, il suo shuffle inimitabile e sicuramente la sua personalità forte e a tratti quasi "cabarettistica" che insieme alla bravura lo hanno sicuramente contraddiatinto da molti altri musicisti in tutti questi anni di attività.

Il secondo nome,fortemente voluto da Linda è quello di FABIO LEGGIERI. Fabio è un chitarrista di quelli che una volta sentito suonare,sicuramente non lo dimentichi. Tecnica,gusto,umiltà. Un ragazzo giovane,con molti anni di studio alle spalle,che spesso sembra quasi non si renda conto di quanto sappia far emozionare quando prende in mano la chitarra. Un solista raro e mai invadente che da ai lindi quel tocco di classe che serviva.

Arriva quasi come per "magia" l incontro con il terzo "lindo". Lui è RICCARDO "RICK" MONTINI. Rick è un chitarrista ritmico perfetto. Pulito,preciso,attento..e' l appoggio perfetto per il sound del-la band. Incontrato quasi per caso grazie a una delle prime edizioni di festa della musica,Linda lo sceglie "a pelle" dopo averlo sentito suonare con la sua vecchia band. Gia dopo la prima prova,è tutto molto chiaro,è lui il chitarrista giusto per sostenere e appoggiare il sound del gruppo.

Ultimo nome è quello di ROBERTA BETTONI al basso. Una bassista precisa,con un suono deciso, le note giuste al momento giusto,è il punto di riferimen-to ritmico che linda cerca. I Lindi prendono il via e parte la ricerca dei brani da reinterpretare. La scaletta unisce pezzi apparentemente diversi tra loro per genere e struttura, ma legati da un filo invisibile che mescola il blues, il funk, e il soul a sonorita piu rock, per creare un viaggio musi-cale diverso e accattivante,con cover di amy winehouse,john mayer, tedeschi truck band,rory gal-lagher,steve ray vaughan..



www.facebook.com/lindiband



Ingresso 10 euro

+39 030 24 22 121

E-mail:

info@stupormundijazzclub.com