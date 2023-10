Gussago: il coro Calliope alla Pieve

Il Coro Calliope prosegue l’intensa attività autunnale con un concerto nell’ambito della manifestazione ottobre alla Pieve 2023, dove presenterà alle ore 20.30 un programma legato alla Pieve Vecchia di Santa Maria Assunta (Gussago) e alle sue peculiarità nell’intento di focalizzare l’attenzione su questo bene architettonico meritevole di interventi conservativi, scopo portato avanti dall’Associazione Amici della Pieve.

Diversi brani, data la sua denominazione, sono legati alla Madonna di cui la Pieve conserva diverse interpretazioni in vari cicli decorativi del ‘400 e oltre. Proprio in onore della Madonna, il Coro Calliope, diretto dal maestro Fabrizio Zanini, accompagnato dall’Orchestra Calliope con l’intervento dei solisti Alessandra Rizzini (soprano), Veronica Delorenzi (mezzosoprano) proporrà, nella sequenza come da programma, l’Ave Maria del bresciano Giancarlo Facchinetti, composta espressamente per la sezione femminile del Coro Calliope, la dolcissima Ave Maria di Giulio Caccini-Vladimir F. Vavilov per coro e solisti, l’Ave Maria dall’Otello di Giuseppe Verdi cantata da Alessandra Rizzini, La Vergine degli Angeli da La forza del destino sempre di Giuseppe Verdi per coro maschile e soprano.

Seguirà Stride la vampa esibita da Veronica Delorenzi che ben si lega ai brani successivi Dies irae e Lacrimosa dal Requiem di Wolfgang Amadeus Mozart poiché, ricordiamo, detta Pieve è soprannominata anche Chiesa dei Morti (nel prato antistante trovarono sepoltura i defunti colpiti dalla peste manzoniana del 1630). Anche il Coro a bocca chiusa dalla Madama Butterfly di Giacomo Puccini può essere inteso come drammatico lamento funebre.Fanno riferimento invece al cavaliere con armatura, longobardo d’alto rango, rappresentato in bassorilievo sulla lastra del celebre pulpito di Maviorano dell’VIII sec., i brani Va Pensiero da Nabucco e Patria oppressa da Macbeth di Giuseppe Verdi.

Il cavaliere, attorniato da diversi simboli teologici e allegorici longobardi sostituiti da quelli cristiani, è anche effigiato sul punto di abbandonare la religione e cultura longobarda per entrare nella sfera cristiana. Ecco perché saranno proposti Dulcis Christe di Michelangelo Grancini per coro maschile, il mottetto Ave verum corpus di Wolfgang Amadeus Mozart, sentito inno eucaristico, e Cantate Domino di George F. Haendel.

Il programma si concluderà con alcuni famosi brani lirici più gioiosi per ritmo e per argomento: Barcarola da I due Foscari, Coro di Zingari da Trovatore entrambi di Giuseppe Verdi e Bel conforto al mietitore da Elisir d’amore di Gaetano Donizetti.

Adattamenti orchestrali del maestro Adalberto Guida.

In collaborazione con LUF, ingresso a offerta libera responsabile.