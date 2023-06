Ground Music Festival 2023

Indirizzo non disponibile

Dal 16 al 18 giugno e dal 21 al 23 luglio 2023 si apre, con un doppio appuntamento, la settima edizione di Ground Music Festival, un festival internazionale che fonde sonorità elettroniche e underground e azioni performative con il paesaggio delle aree boschive e le valli nel cuore della Franciacorta della Val Trompia e della Bassa Bresciana.

Ground Music Festival è presentato dall’Aps Lampedée, associazione specializzata in promozione sociale nel settore musicale, nell’ambito di BAO e si inserisce all’interno degli eventi nell’ambito Bergamo Brescia 2023. Il festival è realizzato con il supporto e il patrocinio di MIC Ministero della Cultura, Regione Lombardia, Provincia di Brescia e Comune di Brescia, Fondazione Cariplo e i tutti i Comuni partecipanti, e in collaborazione con Spettro, Immaginaria, A Forest Festival e Werk! Collective.

Attraverso una proposta musicale che accoglie generi e formati eterogenei, il festival vuole sensibilizzare e mobilitare la comunità guidandola a scoprire il territorio e invitando il pubblico ad ascoltare un live in una cornice naturale, in cui boschi, cascate e valli diventano per l’occasione teatri e palcoscenici a cielo aperto.