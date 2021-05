Gardone Riviera: Gianna Nannini in concerto al Vittoriale

Sin dai suoi esordi, alla fine degli anni Settanta, Gianna Nannini ha conquistato pubblico e media, grazie al suo indiscusso talento ed alla sua grinta da rocker ribelle. L’album ‘California’, 1979, il disco della svolta rock per la musicista senese, è certificato platino in Italia e oro in Germania, Svizzera ed Austria. Questo successo da il via, negli anni, ad una serie di collaborazioni con artisti e registi nazionali ed internazionali. Nel mentre, Gianna Nannini continua la sua carriera solista e nel 1984 il brano ‘Fotoromanza’ diventa una vera e propria hit. Due anni dopo l’album ‘Profumo’ vende oltre un milione di copie. Il 1987 è l’anno della consacrazione e ‘Maschi e Altri’, la prima raccolta, supera un milione e mezzo di copie vendute in Europa. L’album viene pubblicato anche in Sud America, Corea del Sud, Sud Africa, Australia ed Israele.

Biglietti in vendita dalle ore 12 di martedì 18 maggio su anfiteatrodelvittoriale.it

Negli anni, continuano le collaborazioni, le colonne sonore, le pubblicazioni discografiche ed i riconoscimenti, anche al di fuori dell’Italia. Singolo dopo singolo, l’artista scala le classifiche radiofoniche e di vendita, collezionando dischi d’oro, di diamante, di platino e concerti ovunque esauriti. Dal vivo, Gianna Nannini è grinta e passione, qualità che ha mantenuto nel corso della sua lunga e prolifica carriera.

Il suo ultimo disco, ‘La Differenza’, è stato pubblicato a novembre 2019, proprio nei giorni del trentesimo anniversario della caduta del Muro di Berlino, alla quale la Nannini era presente nel 1989: “Dopo la caduta di quel muro, purtroppo ne sono nati molti altri, mentali, e con queste canzoni vorrei abbatterli. Ognuno ha la sua differenza, questo è il bello» ha affermato la rocker, fresca vincitrice del Premio Tenco 2019, che ha sempre cantato di libertà e uguaglianza. “Ha fatto il suo intimidito esordio sanremese davanti al pianoforte nel glorioso Tenco ’76. Ma in brevissimo tempo, e in maniera impetuosa, si è affermata abbattendo le staccionate tra la canzone d’autore e il rock. Ha dimostrato in tutta Europa come non soltanto la lingua italiana potesse essere adatta a questo tipo di musica, come fosse possibile innestarvi linguaggi poetici e, soprattutto, come per la musica di spessore avessero scarso significato le barriere, le rigide definizioni e le separazioni stilistiche” è la motivazione con cui il Club Tenco ha annoverato Gianna Nannini tra i grandi artisti presenti nell’empireo della canzone d’autore italiana.

Ed è proprio con ‘La Differenza’ che Gianna Nannini si esibirà per la prima volta sul palco dell’Anfiteatro del Vittoriale con una versione inedita ed affascinante: ‘Piano Forte e Gianna Nannini – La Differenza’ vedrà infatti l’artista senese accompagnata sul palco da un pianista.

Incontenibile, vera rocker in grado di sprigionare energia e poesia attraverso canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana degli ultimi trent’anni, Gianna Nannini è senza dubbio il volto femminile del rock per eccellenza.

