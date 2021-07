Padenghe: Galà dell'Operetta

Padenghe, 4 agosto 2021: mercatini, musica, intrattenimento dalle18.30, Galà dell'Operetta alle 21.00 in PIazza D'Annunzio con Elena D'Angelo. Musica in Piazza Matteotti con Enrico e Gaia.



Per spettacolo musicale prenotazioni su www.prolocopadenghe.it sezione eventi.



