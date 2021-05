Gardone Riviera: Frah Quintale in concerto al Vittoriale

Sin dal suo esordio con i Fratelli Quintale - giovane ed eclettico gruppo hip hop che può vantare, dal 2006 al 2015, 6 dischi all’attivo – è stato definitivo come ‘uno dei migliori prodotti musicali indipendenti’.

Disco di platino con l’album d’esordio ‘Regardez Moi’, pubblicato nel 2017, Frah Quintale è la rivelazione della scena Street Pop italiana e con la sua originalità ha raggiunto oltre 235 milioni di ascolti solo su Spotify.

Biglietti: vendita su anfiteatrodelvittoriale.it

Dopo le anticipazioni con ‘Lungolinea.’, la speciale playlist Spotify creata ad hoc da Frah Quintale, a novembre 2017 arriva ‘Regardez Moi’, il primo lavoro sulla lunga distanza, seguito, a giugno 2019, dalla ristampa arricchita da tutte le 24 tracce che hanno segnato il suo percorso artistico, un flusso creativo di brani, provini, parti strumentali e messaggi vocali, oltre ai nuovi brani con la collaborazione di Bassi Maestro (’64 Bars’) e Giorgio Poi (‘Missili’, colonna sonora del trailer della serie Netflix ‘Summertime’).

Nei successivi due anni Frah Quintale colleziona un concerto esaurito dopo l’altro e, nel mentre, continua a scrivere nuovi brani. Nel 2019 pubblica il singolo ‘Farmacia’, la prima anticipazione tratta da ‘Banzai’, il secondo album, un doppio disco, da scoprire un lato alla volta: ‘Banzai (Lato Blu)’ e ‘Banzai (Lato Arancio)’, un lavoro complessivamente dal sound internazionale nel quale emergono il gusto per la melodia e la sua personalità.

Con i suoi testi, le sue interpretazioni e la sua sperimentazione, Frah Quintale si conferma tra gli artisti più interessanti ed originali del panorama musicale attuale, spaziando dal rap/hip hop al pop fino a sonorità R&B e funk.

Dopo la collaborazione con Mecna nel brano ‘Tutto Ok’, nel 2020, Frah Quintale pubblica l’inedito ‘Gabbiani’ e, a gennaio 2021, collabora con Takagi & Ketra e Marco Mengoni nel singolo ‘Venere & Marte’, primo nella classifica dei brani più trasmessi in radio per tre settimane consecutive.

Il 23 aprile arriva ‘Si Può Darsi’, una nuova perla di stile e primo singolo tratto da ‘Banzai (Lato Arancio)’, in arrivo il 4 giugno per Undamento, un disco pieno di coloro e di luce, che Frah Quintale presenterà per la prima volta sul palco dell’Anfiteatro del Vittoriale giovedì 8 luglio, all’interno della rassegna ‘Indiecativamente’, una speciale selezione di sei appuntamenti, in collaborazione con Latteria Molloy, dedicati ai protagonisti più interessanti della scena musicale indipendente italiana e molto apprezzati dal pubblico, che ha esaurito i biglietti per Coma_Cose in soli tre giorni, regalando a Tener-a-mente 2021 il primo sold-out della decima edizione.

