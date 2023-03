Gardone Riviera: Fiorella Mannoia e Danilo Rea in concerto al Vittoriale

Sin dal suo esordio, nel 1968, Fiorella Mannoia ha saputo distinguersi nel panorama musicale italiano per il suo particolare timbro vocale e per le sue interpretazioni.Tra le più raffinate interpreti della musica d’autore italiana, Fiorella Mannoia torna, a due anni dalla sua ultima performance sul palco dell’Anfiteatro del Vittoriale, per un concerto con un eccezionale pianista jazz, Danilo Rea.



Quello tra Mannoia e Rea è un incontro artistico che si fonda sulla versatilità di entrambi, due artisti capaci di creare una sintonia sonora unica, in cui il repertorio e i successi della cantane, la melodia della canzone e l’improvvisazione jazz di Rea condividono il palco per uno spettacolo straordinario, avvolto nell’atmosfera intima e potente di una moltitudine di candele.

“Ce lo eravamo promessi da tanto, e finalmente ci ritroviamo sullo stesso palco. Il mondo del jazz e il mondo del pop si incontrano, in una cornice suggestiva, senza schemi, senza sovrastrutture…solo musica nella sua libertà“, spiega Fiorella Mannoia.

“Ogni volta che abbiamo suonato insieme siamo entrati in una dimensione magica, intensa, piena di emozione, forse perché sappiamo che ogni concerto sarà diverso dall’altro, immerso nella luce”, racconta Danilo Rea.

Dal suo debutto nei primi anni Settanta sino ai giorni nostri, Fiorella Mannoia ha pubblicato ben diciannove dischi di studio, cinque dischi dal vivo e venticinque raccolte, oltre ad aver collezionato numerose Targhe Tenco, un Nastro d’Argento, Wind Music Awards e molti, moltissimi Premi alla Critica. Volto televisivo, autrice di programmi e presentatrice, Fiorella conquista con la sua spontaneità e autenticità, oltre a essere impegnata nel sociale.

Il suo registro vocale da contralto le ha permesso di distinguersi negli anni e di collaborare con numerosi artisti, italiani ed internazionali, tra cui Francesco De Gregori, Ron, Pino Daniele, Samuele Bersani, Zucchero, Ivano Fossati, Francesco Guccini, Caetano Veloso, Gilberto Gil e molti, molti ancora.



Il suo ultimo album, ‘Padroni di Niente‘, è stato concepito durante la pandemia e pubblicato nel 2021, un disco pieno di speranza e resilienza, un cantautorato che esplora tematiche sociali e politiche senza cadere mai nel banale. Attraverso i brani e le storie che racconta, Fiorella Mannoia pone l’attenzione sull’uomo e sulla nostra ‘umanità’, quella da cui bisognerebbe ripartire per non ritrovarsi, appunto, ‘Padroni di Niente’.

