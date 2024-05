Festival Onde Musicali 2024

Dal 30 maggio al 7 settembre la settima edizione del festival “Onde musicali sul Lago d’Iseo”: più di 50 concerti tra classica, lirica, sinfonica, cameristica e antica

Giunge alla 7° edizione il festival “Onde musicali sul Lago d’Iseo”, che sulle due sponde del Sebino propone dal 2017 concerti di classica, sinfonica, lirica, cameristica ritorna con un cartellone ricco e variegato di appuntamenti.

Promosso dai Comuni lacustri e di alcuni comuni adiacenti e organizzato dall’Accademia Tadini di Lovere (Bg) con la collaborazione di Visit Lake Iseo (ente di promozione turistica del Lago d’Iseo), presenterà per i quattro mesi estivi un ricco cartellone, con ben 52 eventi in agenda, quasi tutti a ingresso libero, consolidando la formula vincente di inserire gli eventi in suggestivi siti d’arte e in affascinanti contesti naturalistici.

Saranno solo due i concerti a pagamento della settima edizione di “Onde musicali”: quello in programma a Villa Lanza di Predore (Bg) sabato 15 giugno (alle ore 19 e in replica alle ore 21) con Tris d’assi, Enzo Ligresti violino, Giorgio Fiori violoncello, Roberto Barrali pianoforte, che presenteranno con la loro consueta spettacolarità un programma di grande coinvolgimento, e quello che chiuderà la rassegna, sabato 7 settembre (alle ore 16 e in replica alle ore 18.30), in un luogo magico: l’Isola di Loreto, con “Morricone-Piazzolla”- Quintetto di fiati Neuma.