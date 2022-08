Brescia: Festa di Radio Onda d'Urto

Da mercoledì 10 a sabato 27 agosto 2022 nei pressi di via Serenissima a Brescia si terrà la XXX Festa di Radio Onda d’Urto: 18 serate di musica, incontri, dibattiti, presentazioni di libri, dj set, enogastronomia e tanto altro ancora.

I cancelli della Festa aprono tutte le sere alle ore 19.00. Inizio concerto artista principale verso le ore 21.00-21.30 (salvo diverse comunicazioni). L’area feste si trova in via Serenissima a Brescia, a poche centinaia di metri dal capolinea della metropolitana “Sant’Eufemia – Buffalora”.

I concerti sul palco principale:

Mercoledì 10 agosto 2022 – Murubutu + Moder + Barra1. Sottoscrizione: 5 euro dalle ore 20

Giovedì 11 agosto 2022 – Ben Harper & The Innocent Criminals + Il Muro del Canto. Costo: 30 euro. Prevendite già aperte: acquista il tuo biglietto qui (mailticket.it) oppure qui (ticketone.it)!

Venerdì 12 agosto 2022 – Caparezza + Leon Faun Costo: 25 euro. Prevendite già aperte: acquista il tuo biglietto qui (mailticket.it)

Sabato 13 agosto 2022 – Immanuel Casto + Karma B. Sottoscrizione: 5 euro dalle ore 20

Domenica 14 agosto 2022 – Angelus Apatrida + Helikon. Sottoscrizione: 5 euro dalle ore 20

Lunedì 15 agosto 2022 – Nebula + Ufomammut. Sottoscrizione: 5 euro dalle ore 20

Martedì 16 agosto 2022 – Willie Peyote + Hu + Viviana Laffranchi. Sottoscrizione: 15 euro dalle ore 19

Mercoledì 17 agosto 2022 – Morgan Heritage + The Magnetics + Galup and the Reggae Gang. Sottoscrizione: 10 euro dalle ore 19

Giovedì 18 agosto 2022 – Laura Cox + The Hormonauts. Sottoscrizione: 5 euro dalle ore 20

Venerdì 19 agosto 2022 – Mellow Mood + Emeterians. Sottoscrizione: 5 euro dalle ore 20

Sabato 20 agosto 2022 – Kaos & Dj Craim (special guest: Colle Der Fomento) + Dsa Commando). Sottoscrizione: 5 euro dalle ore 20

Domenica 21 agosto 2022 – Derozer + Shandon. Sottoscrizione: 5 euro dalle ore 20

Lunedì 22 agosto 2022 – Claudio Simonetti’s Goblin + The Mugshots (special guest: Dark Ages). Sottoscrizione: 5 euro dalle ore 20

Martedì 23 agosto 2022 – Noyz Narcos + Ketama 126 + Gemello. Sottoscrizione: 20 euro dalle ore 19

Mercoledì 24 agosto 2022 – Punkreas + Bull Brigade. Sottoscrizione: 5 euro dalle ore 20

Giovedì 25 agosto 2022 – Ernia + Vegas Jones + 2Rari. Sottoscrizione: 15 euro dalle ore 19

Venerdì 26 agosto 2022 – Myss Keta + Ditonellapiaga + Sugar. Sottoscrizione: 10 euro dalle ore 19

Sabato 27 agosto 2022 – Nitro + Slava + Inamos. Sottoscrizione: 5 euro dalle ore 20

NB: le prevendite sono aperte solo per i concerti di Ben Harper e Caparezza, anche se ci saranno comunque biglietti disponibili ai cancelli la sera stessa dei due concerti. Per tutti gli altri concerti non ci sono prevendite.



L’area feste è molto ampia e contiene anche stand per mangiare e bere. Si può andare direttamente ai cancelli della Festa la sera del concerto. Apertura porte: ore 19.00. Inizio concerto artista principale verso le ore 21.00-21.30 (salvo diverse comunicazioni).