Brescia: la Festa dell'Europa al Quartiere Carmine

L'associazione Carminiamo è lieta di presentare

Festa dell'Europa 2023

Quartiere Carmine Brescia

Sabato 20 maggio 2023

dalle ore 19.00

Ingresso libero

Il programma della serata vedrà il quartiere coinvolto in varie iniziative dislocate nelle vie, vicoli e piazzette del Carmine. La festa si divide in vari palchi con l'accompagnamento musicale di deejays e musicisti, cibo e buon bere.

Palco1 - Via fratelli Bandiera

Carmen Town, Crivello e Casa del Popolo

Beppe Orizzonti dj set

Palco 2 - Via Porta Pile

Lumi

Dj set

By Rafe’

Palco 3 - via F.lli Bandiera

Osteria Croce Bianca

Stex e Omar dj

Palco 4 - via Porta Pile

Sottoscala, Gughi e Paco Bar

2 Cani

Marco Bellebono dj set

Palco 5 - via San Faustino

La Torre cucina gourmet

Marco Cusmai dj set

Palco 6 - via delle Battaglie

Enotema e Il Ghiottone, Mixto e Bar D’altri

Siouxie and the skunks, Cek Franceschetti, dj set MBJ

Palco 7 - via delle Battaglie

Belafonte

Installer.Installer

(live + dj set)

Palco 8 - Contrada del Carmine

Box e Incipit

Irons & Vercetti

dj set

Palco 9 - Contrada del Carmine

Spine e Mesceria Selvatica

DCDJSOULMIND B2b Bederico Faracco

Biolz

Paul Huster vs. Okki

dj set

Palco 10 - via Battaglie Bar Battaglie

Bryter layter + Obnubilo ...live

Palco 11 Via Battaglie ang. Nino Bixio

Stefania Turra dj set



https://www.facebook.com/carminiamo

https://www.instagram.com/ass.carminiamo