Etno-Tracce: la musica del mondo accende la Franciacorta

Torna Etno-Tracce, quinta edizione, torna la world music sul territorio bresciano. Dal 26 agosto all’8 settembre 2023 la Franciacorta si trasformerà in un’esplosione di suoni con la matrice comune della contaminazione. Una linea precisa che il festival segue a partire dalla prima edizione del 2019 e che ha dato il via a una serie di avventure musicali «architettate» dal direttore artistico Marco Tiraboschi. Etno-Tracce: il modo migliore per allontanarsi dagli aridi lidi degli stili musicali codificati per lasciarsi andare all'avventura, nell'alto mare della contemporaneità, dei suoni più freschi e innovativi.

Il festival Etno-Tracce

Il programma è vario e stimolante, fatto di musiche che trovano matrice in vari luoghi del mondo, ma anche ricco di eventi rivolti al territorio, alla scoperta del patrimonio artistico, alle pubblicazioni editoriali e alla didattica per i bambini. Un ribollente calderone di idee che negli anni ha ampliato la propria rete di collaborazione che oggi coinvolge i Comuni di Erbusco, Cologne, Passirano, Corte Franca e Rodengo Saiano, Regione Lombardia, la Provincia di Brescia, la Fondazione della Comunità Bresciana e la Fondazione Asm. In occasione del quinto anniversario, Etno-Tracce ha deciso di festeggiare offrendo la partecipazione gratuita a tutti i concerti.

L'internazionalità del festival è sottolineata in particolare dalla partecipazione dei Pulcinella Quartet, formazione di fama europea che ha base a Tolosa, in Francia: in cartellone anche Yatra Project, Almoraina, il trio Parrinello-Dimonte-Darsìnos, i giovanissimi Terra Mater. Ad ospitare i concerti, come sempre, edifici storici, palazzi e borghi.

Il programma dei concerti

Sabato 26 agosto, ore 21

Erbusco, via Castello (piazzetta della Pieve)

(In caso di pioggia al Teatro Comunale di via G. Verdi 55)

PULCINELLA QUARTET

Un’esplosione di Jazz, tango, musette e rock

Giovedì 31 agosto, ore 21

Colombaro di Corte Franca, palazzo Barboglio, via Castello 1

(In caso di pioggia all’Auditorium “1861 Unità d’Italia” in piazza Carlo Cattaneo)

TERRA MATER

Il mare che canta - suoni del Mediterraneo

Domenica 3 settembre, ore 21

Rodengo Saiano, Auditorium San Salvatore, via Castello 2 B

PARRINELLO, DIMONTE E DARSINÒS (TRIO)

Una moltitudine di colori tra world music e jazz

Giovedì 7 settembre, ore 21

Passirano, cortile del Municipio, piazza Europa 16

(In caso di pioggia al teatro Civico, via Garibaldi 5)

JAMAL OUASSINI – YATRA PROJECT

Viaggio musicale dall’India al bacino del Mediterraneo

Venerdì 8 settembre, ore 21

Cologne, cortile del Municipio, piazza Garibaldi 31

(In caso di pioggia al Teatro Parrocchiale, via Martinelli 22)

ALMORAIMA

Echi arabo-andalusi

Gli eventi collaterali

Sabato 26 agosto, ore 19,45 - Erbusco

VISITA GUIDATA AL BORGO MEDIEVALE

(castello e pieve di Santa Maria - XIII secolo)

A cura di ArteconNoi

Giovedì 31 agosto, ore 19,45 – Colombaro di Corte Franca

VISITA GUIDATA ALLA CHIESETTA DI SANT’AFRA (XII sec)

A cura dell’Ing. Valsecchi.

Giovedì 31 agosto, ore 20,30 – Colombaro di Corte Franca

BREVE CONCERTO DEL CHITARRISTA LORENZO OTTAVIANI

Musiche di Tansman, Turina, Ponce

Martedì 5 settembre, ore 20,30 – Corte Franca, sala civica, piazza di Franciacorta

PRESENTAZIONE DI PETALI E ZOCCOLI

Opera bilingue arabo italiana di Amarji (Siria)

A cura di Lamantica Edizioni

Giovedì 7 settembre, ore 16 – portico del palazzo municipale a Passirano

ESPLORATORI DI TRACCE

Laboratorio artistico-sensoriale per bambini dai 5 ai 12 anni

A cura di Federica Jeanne de Luca