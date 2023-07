La European Spirit of Youth Orchestra in concerto a Brescia

Esordio bresciano per Esyo, European Spirit of Youth Orchestra: un'orchestra per l'Europa, un gruppo di giovani provenienti da ogni angolo del continente per suonare insieme, per la prima volta, in un progetto ricco di valori umani e sociali che celebrano la collaborazione tra i popoli e la pace. Il tour estivo di Esyo, United Together 2023, prenderà il via da Brescia mercoledì 26 luglio, dalle ore 21.30 in Piazza del Foro: in scaletta musiche di Bach, Beethoven, Bellini, Bizet e Dvorak. Il tour proseguirà poi fino al 4 agosto anche a Bereguardo (Pavia), Cremona, Boltiere (Bergamo", Lucignano (Arezzo), Punta Ala (Grosseto) e Firenze.

Esyo: European Spirith of Youth Orchestra

Sessanta giovani per cantare una patria comune troppo male amata e un bene, la pace, che supera ogni avversità grazie all’amore condiviso per la musica; un viaggio con e attraverso la musica dedicato a tutti. Quest'anno si suonerà per celebrare a voce alta l’amicizia tra i popoli e per gridare forte No alla guerra, No ai muri che ricompaiono e per rafforzare la consapevolezza che la pace è prosperità e che il dialogo è l’essenza dell’umanità.

È con questo sogno che il maestro, Igor Coretti-Kuret, figlio della frontiera dell'Est, trent’anni fa ha creato il progetto Esyo (European Spirit of Youth Orchestra). Un’orchestra giovanile sinfonica che rappresenta lo spirito europeo più genuino, quello dei giovani. Un’orchestra, la Esyo, unica a rinascere ogni anno con giovanissimi musicisti sempre nuovi: le selezioni vengono fatte in tutta Europa di anno in anno, per dare spazio a giovani nuovi talenti in ogni edizione.

L'impegno di Bcc Agrobresciano

L'evento di esordio del 26 luglio è inserito nel cartellone ufficiale degli eventi di Brescia e Bergamo capitali della Cultura ed è sostenuto da Bcc Agrobresciano. "Siamo orgogliosi di accompagnare il maestro Coretti-Kuret, che da 30 anni seleziona giovani talenti musicali in Europa per dare vita a concerti emozionanti e unici nel loro genere - dichiara Alessandro Comini, vicedirettore generale vicario di Bcc Agrobresciano -. United Together vede giovani provenienti da tutta Europa incontrarsi e condividere la passione della musica, dando vita in pochi giorni a un'orchestra sinfonica multiculturale e ricchissima di esperienze, spunti e ispirazioni". Un progetto fortemente voluto dal Comitato Soci e Cultura di Agrobresciano e in particolare del suo coordinatore, Angeluccio Prestini.