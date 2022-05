Desenzano: "Concerto d’amore in versi" di Fabio Testi al Sestino Beach

Sestino Beach a Desenzano, l'unico e inconfondibile Salotto del Lago, è lieto di presentare "Concerto d’amore in versi", il grande show firmato Fabio Testi.

Jerry Calà annuncia Fabio Testi al Sestino Beach: "Lui è un grande personaggio, uno dei volti più amati del cinema e della tivù italiana e, indubbiamente un grande amico". Ne è sicuro l'instancabile Jerry, direttore artistico del noto locale di Desenzano del Garda, quello che in tanti ancora chiamano l'unico e vero Salotto del Lago, gestito insieme a Puccio Gallo e Yudi Bueno.

Lo staff del Sestino Beach è lieto di ospitare il grande Fabio Testi, che del Garda è di casa (segno del Leone - nato a Peschiera del Garda il 2 agosto 1941) si esibirà il prossimo venerdì 6 maggio, accompagnato dai musicisti Stefano Maffizzoni al Flauto e Andrea Candeli alla Chitarra, a poche settimane dal trascorso concerto di Riccardo Fogli (l’8 aprile scorso) e del prossimo appuntamento live con Bobby Solo, in programma a giugno.



Sestino Beach è l’unico e vero Salotto del Lago, che unisce ad un perfetto sottofondo musicale un’ottima cucina che conquista gli ospiti facendo rivivere l’inconfondibile mood “Sestino”.

Per convivialità si intende il piacere che deriva dallo “stare a tavola con gli altri, in compagnia” aggiunge Jerry Calà, coproprietario e direttore artistico del locale.



“Non c’è Italia senza ‘tavola’”, precisa Puccio Gallo che da anni, con Yudi Bueno e Jerry Calà gestisce ambienti eleganti dove l’atmosfera ‘comincia sempre davanti ad un bel piatto di cibo genuino cucinato in modo semplice e un buon bicchier di vino! ’.

Sestino Beach, dove il divertimento comincia sempre a tavola in sicurezza.