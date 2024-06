Arezzo Wave Lombardia live alla Darsena Pop

Palco, musica, stelle. Musica, energia, ritmo. Suoni del presente e suoni del futuro: per il secondo anno consecutivo Darsena Pop by Eatinero – nel cuore di parco Metelli, a Palazzolo sull’Oglio – torna a ospitare le fasi finali di Arezzo Wave Lombardia, declinazione regionale del più longevo contest italiano di “scouting” dedicato ai nuovi talenti emergenti.

Dal 1987 ad oggi, infatti, il contest - giunto alla 36esima edizione - con la sua vocazione internazionale e la sua attitudine eclettica ha attirato oltre 50mila gruppi e artisti iscritti, spaziando attraverso una vasta gamma di generi musicali, dal rock al pop, dall’elettronica al folk. Tantissimi i talenti scoperti edizione dopo edizione: dagli Afterhours a La Rappresentante di Lista fino ai Piqued Jacks, la band indie rock che ha rappresentato San Marino all’Eurovision 2023.

La serata del 7 giugno

Nello specifico, venerdì 7 giugno è in programma la prima serata di semifinali (si replica poi la settimana seguente, venerdì 14 giugno): in ciascuna serata si esibiranno quattro progetti tra band e artisti solisti, ma solo due avranno l’opportunità di accedere alla fase successiva. Il vincitore del titolo Best Band-Lombardia 2024 potrà partecipare alla finale nazionale dell’Arezzo Wave Contest, “la prima stazione per il futuro successo”, i cui dettagli saranno annunciati prossimamente sul sito arezzowave.com e relativi canali social.

Nel corso della serata del 7 giugno si esibiranno Scighera, Luminol, Yodaman e Frances and the Mute. Nel frattempo Darsena Pop aprirà già alle 18, ingresso libero: occasione unica per godersi ottima musica, scoprire nuove vibes e naturalmente gustare le migliori specialità gastronomiche italiane in chiave street food, selezionate da Eatinero.