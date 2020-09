Cremona: Samuel Romano e Niccolò Fabi al Tanta Robba Festival

L’emergenza covid non ha permesso all’edizione 2020 del Tanta Robba Festival di andare in scena nel consueto spazio di Parco Po, ma i ragazzi de Gli Amici di Robi - in collaborazione con lo storico direttore artistico del Festival - Marco Allegri de La Valigetta - non si sono arresi e hanno portato - ancora una volta - la musica a Cremona. L’appuntamento è per due concerti, nelle sere di venerdì 18 e sabato 19 settembre, ai bastioni di Porta Mosa, a partire dalle ore 21.

Appuntamenti musicali di rilevanza nazionale, caratterizzati dal rispetto delle normative legate all’emergenza sanitaria in corso, che ha obbligato gli organizzatori a prevedere una platea di posti seduti e organizzati in base al distanziamento sociale, ma che non ha condizionato la qualità dell’offerta musicale. Il primo appuntamento, venerdì 18, è con Samuel Romano. Leader dei Subsonica e del progetto Motel Connection, dj, produttore, giudice di X Factor Italia porterà a Cremona un live ibrido mescolando i suoi successi personali con le hit della sua carriera con la band torinese. Come ospiti accompagneranno Samuel sul palco: Cato Senatore (chitarra Bluebeaters), Pierfunk (basso Motel Connction), Tozzo (batteria Linea 77).

Segue sabato 19 il live di Niccolò Fabi, cantautore romano che torna in città dopo il progetto Back To School del 2010 in collaborazione con le Politiche educative del Comune di Cremona. Un concerto in trio, accompagnato da Pier Cortese e Roberto Angelini, che ha già fatto registrare il tutto esaurito.

I biglietti ancora disponibili, invece, per la serata di venerdì possono essere acquistati sulla piattaforma Dice. Il costo è di 10€ più i diritti di prevendita. Gli organizzatori raccomandando al pubblico di presentarsi con congruo anticipo dall’inizio dei concerti e il rispetto delle normative, ovvero distanziamento, utilizzo della mascherina e di seguire le indicazioni del personale. TRF Live in The Park non avrebbe preso vita senza il grande sostegno ricevuto da parte del Comune di Cremona - nella figura dell’Assessore agli Eventi Luca Burgazzi e da parte di Wonder Spa che da anni crede e sostiene i progetti musicali targati Tanta Robba.