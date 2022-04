Brescia: Cory Wong al Gran Teatro Morato

Giovedì 7 aprile salirà sul palco del Morato il musicista americano CoryWong, chitarrista dei Vulfpeck, la cult band americana, per presentare il disco “Elevator Music for an Elevated Mood”. Jazz, funky, blues sono le coordinate dell’estroso artista del Minnesota che alterna produzioni soliste a collaborazioni con diverse band del panorama internazionale. Con la sua chitarra sprizza gioia ed energia, non a caso lui stesso si descrive come “un felino di Minneapolis con Prince nelle vene”. Inizio ore 21:15. Biglietti ancora disponibili.



Chitarrista, compositore e producer, Cory Wong è prima di tutto un “hype man”. Nato a New York ma cresciuto a Minneapolis, Cory fin dagli esordi si è posizionato con la sua musica come un motivatore, al pari di Tony Robbins. La magia avvolgente che esce dalla sua chitarra, la sua perizia tecnica, la sua ilarità e la luce che porta sul palco, lo hanno reso un ricercato musicista e allo stesso tempo un grande solista.



Agli albori della sua carriera ha prestato il suo talento a programmi televisivi come The Voice. Dopo una jam improvvisata in uno degli incontri settimanali in cui Prince si esibiva, l’incontro con i Vulfpeck che l’hanno voluto nella loro band. Un grande collaborazione che li ha portati ad intitolare uno dei loro brani strumentali più famoso “Cory Wong”, per rendergli omaggio.



Il suo debutto da solista avviene nel 2017 con l’eclettico Cory Wong and the Green Screen Band. Nel 2019 pubblica Motivational Music for the Syncopated Soul. Cory continua a portare la sua luce su ogni palco in cui si esibisce con i Vulfpeck, dal Red Rocks Amphitheatre al Madison Square Garden, e per questo rimarrà pietra miliare dei leggendari concerti con loro.



Ancora disponibili biglietti sui circuiti tradizionali ed online su Ticketmaster, Ticketone e Fastickets ed alla cassa del teatro il giorno stesso. Per accedere al Teatro di Via San Zeno 168 a Brescia e’ necessario presentarsi all’entrata muniti di Super Green Pass, documento di identità e mascherina Ffp2. Le operazioni di controllo sicurezza, di verifica del titolo e di accesso alla sala comporteranno un tempo fisiologico superiore agli standard, per cui è fortemente consigliato di arrivare con congruo anticipo rispetto all’orario di inizio spettacolo. Sono presenti confortevoli aree di ristoro.