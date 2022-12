Corte Franca: The Swingers Orchestra con il sax di Vasco Rossi

La Swingers Orchestra suonerà sabato 10 dicembre alle 17.00 presso il centro commerciale Le Torbiere di Francia Corta Cinemagic, le colonne sonore più belle dei film più famosi degli ultimi cinquant’anni, interpretate dalla fantastica voce di Roberta Righi. Queste fantastiche canzoni ci faranno ricordare ogni il film a cui sono legate e spesso qualche momento romantico della nostra vita. Tra le songs scelte molte hanno ricevuto l’Oscar della musica: Beautiful That Way (la Vita è Bella), I Will Always Love you (La Guardia del corpo), Up Where We Belong (Ufficiale e Gentiluomo)



La qualità, i volumi discreti e la popolarità di queste musiche rendono al massimo l’atmosfera e l’occasione per chi ascolta.



La band è composta da Roberta Righi voce Claudio Bonora alla batteria, Nicola Morali alle tastiere, Max Turone al basso, Delio Barone chitarra e il meraviglioso sax di Andrea Ferrario reduce dal tour 2022 con Vasco Rossi