"Lonato Street Live" nella chiesa del Corlo: c'è anche il coro Anima Vocis

Nell'ambito di "Lonato Street Live", la festa della musica che si svolgerà l'11 giugno in diversi punti del centro storico, alle 15 si terrà un concerto di musica classica, corale e strumentale, nella bellissima location della chiesa della Beata Vergine del Corlo.

Questo l'ordine d'esecuzione:

• ore 15:00: Marco Fenili, flauto

• ore 15:30: Ensemble Coruscans, diretto da Giulia Calovini

• ore 16:00: Claudia Cantore, chitarra classica

• ore 16:30: coro Anima Vocis, diretto da Andrea Pini e Giulia Calovini.

Marco Fenili, flauto

Marco Fenili è studente presso il Conservatorio ‘Arrigo Boito’ di Parma. Introdotto allo studio del flauto nel 2009, frequenta lezioni private per undici anni sotto la guida dei Maestri Giovanni Bertocchi a Bergamo e Marco Rozzi a Cremona. Nel 2020 accede agli studi accademici a Parma con il M° Massimo Mercelli e attualmente si trova nella classe del M° Vincenzo Gallo. Studia privatamente anche con il M° Mattia Petrilli. Nel 2022 collabora in qualità di aggiunto con la Filarmonica Arturo Toscanini. Allo studio dello strumento affianca l’attività all’interno delll'Ensemble Coruscans, con cui si esibisce in qualità di corista e strumentista.

Ensemble Coruscans

L’Ensemble Coruscans nasce a Cremona nel 2018 dall’incontro di alcuni amici musicisti e musicologi, provenienti da varie città italiane. Sotto la guida di Giulia Calovini – pianista e musicologa, diplomata presso l’Accademia di direzione corale ‘Piergiorgio Righele’ – il gruppo, attualmente formato da 7 membri tra i 27 e i 36 anni –, cresce e svolge un’attività corale a cappella rivolta, in particolare, al repertorio rinascimentale e novecentesco. Tiene il suo primo concerto, insieme ad altri tre cori, nel giugno 2019 a Toscolano Maderno.

In occasione di “Lonato Street Live”, l’Ensemble Coruscans propone un percorso completamente dedicato alla figura della Vergine. Attraverso una galleria di composizioni a cappella del Rinascimento, di Maria viene data un’immagine a tuttotondo, santa cui rivolgersi in preghiera e Madre.

Claudia Cantore, chitarra

Laureata in chitarra classica al Conservatorio di Taranto con il massimo dei voti, attualmente frequenta il Master annuale di II Livello di alto perfezionamento in interpretazione musicale presso il conservatorio ‘Arrigo Boito’ di Parma. Dal 2018 al 2021 ha collaborato con il Festival Internazionale della Chitarra di Mottola e si è esibita tra l’altro alla manifestazione “Atrium” di Taranto e al “Festival J. Rodrigo” di Porto San Giorgio.

Nel corso di “Lonato Street Live” presenta un programma interamente dedicato alla chitarra classica della metà del secolo scorso, uno dei periodi più proficui per la chitarra. Durante il concerto, si passerà dalla delicatezza napoletana di Barbieri, all’impressionismo messicano di Ponce, al carattere evocativo degli spagnoli Rodrigo e Torroba per finire all’eleganza inglese di Berkeley.

Coro Anima Vocis

Il coro Anima Vocis nasce nel 2019, raccogliendo coristi amatoriali provenienti dalle zone circostanti il Lago di Garda (province di Brescia, Verona e Mantova) interessati ad intraprendere o ad approfondire l’attività del canto corale. Nel 2022 si costituisce come APS. Organizza e partecipa a concerti di musica corale in località limitrofe (Brescia, Desenzano, Lonato del Garda, Toscolano Maderno, Sant’Ambrogio di Valpolicella).Fin dalla sua fondazione, inoltre, il coro frequenta diverse masterclass di approfondimento musicale con qualificati Maestri e vocalisti.



Il coro è diretto da Andrea Pini, diplomato presso l’Accademia di direzione corale “P. Righele”, e il suo repertorio, a cappella e accompagnato, spazia dal Rinascimento ai giorni nostri e comprende brani sacri, profani e di ispirazione popolare.Alla preparazione e alla direzione del coro collabora Giulia Calovini, pianista, laureanda presso la facoltà di Musicologia di Cremona e diplomata presso l’Accademia di direzione corale “P. Righele”.

Per “Lonato Street Live” il coro eseguirà brani di autori contemporanei quali Javier Busto, Mario Lanaro, Bepi De Marzi, Marco Maiero, tra cui alcuni di ispirazione popolare, oltre ad armonizzazioni di brani popolari.